В правительстве РФ отметили высокие темпы работы Тюменской области по нацпроектам

Posted 12 октября, 12:36
Published 12 октября, 12:36
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Александр Моор также принял участие в профильном совещании, где он отчитался по итогам реализации мероприятий строительного комплекса за три квартала 2023 года.
В целом, к концу этого года в Тюменской области планируется ввести объем жилья на уровне прошлого года. На сегодня в регионе уже сдано 1,5 млн кв. м, что на 5% превышает показатель 2022 года. Еще три объекта реализуются с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Их ввод ожидается в 2023 и 2024 годах.
«Контрактование средств в рамках реализации нацпроектов в Тюменской области составило 99% от годового плана. На финансирование национальных проектов запланировано 19 млрд 200 млн рублей, в том числе 3,8 млрд — средства федерального бюджета», — отметил глава региона.
Марат Хуснуллин отметил, что объем работ вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам высокую планку работы в этом направлении задали несколько регионов, в числе которых — Тюменская область.