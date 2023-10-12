В правительстве РФ отметили высокие темпы работы Тюменской области по нацпроектам

В целом, к концу этого года в Тюменской области планируется ввести объем жилья на уровне прошлого года. На сегодня в регионе уже сдано 1,5 млн кв. м, что на 5% превышает показатель 2022 года. Еще три объекта реализуются с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Их ввод ожидается в 2023 и 2024 годах.