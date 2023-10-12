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Posted 12 октября, 12:36

Published 12 октября, 12:36

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В правительстве РФ отметили высокие темпы работы Тюменской области по нацпроектам

В правительстве РФ отметили высокие темпы работы Тюменской области по нацпроектам

12 октября 2023, 12:36
Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин отметил высокие темпы реализации нацпроектов и федеральных программ в Тюменской области. Об этом он сказал на заседании президиума комиссии по региональному развитию, передает пресс-служба губернатора ТО.

Александр Моор также принял участие в профильном совещании, где он отчитался по итогам реализации мероприятий строительного комплекса за три квартала 2023 года.

В целом, к концу этого года в Тюменской области планируется ввести объем жилья на уровне прошлого года. На сегодня в регионе уже сдано 1,5 млн кв. м, что на 5% превышает показатель 2022 года. Еще три объекта реализуются с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Их ввод ожидается в 2023 и 2024 годах.

«Контрактование средств в рамках реализации нацпроектов в Тюменской области составило 99% от годового плана. На финансирование национальных проектов запланировано 19 млрд 200 млн рублей, в том числе 3,8 млрд — средства федерального бюджета», — отметил глава региона.

Марат Хуснуллин отметил, что объем работ вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам высокую планку работы в этом направлении задали несколько регионов, в числе которых — Тюменская область.

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