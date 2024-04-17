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Posted 17 апреля, 12:43

Published 17 апреля, 12:43

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

Тюменская компания стала новым участником нацпроекта «Производительность труда»

Тюменская компания стала новым участником нацпроекта «Производительность труда»

17 апреля 2024, 12:43
Фото: департамент культуры Тюменской области
Боровская Бумажная Компания — новый участник национального проекта «Производительность труда». В скором времени эксперты центра компетенций Тюменского Технопарка помогут команде предприятия настроить производственные и бизнес-процессы, сообщает Инвестагентство региона.
«Запуск нашего производства состоялся летом прошлого года. Выход на запланированные объёмы происходит постепенно. На данном этапе мы хотим продиагностировать производственный процесс, чтобы более эффективно работать как с персоналом, так и с материальными ресурсами в части использования сырья и сбыта готовой продукции. Это поможет нашему предприятию получить максимальный экономический эффект», — пояснил директор по производству ББК Сергей Шабалдин.

Отметим, повышение производительности труда на предприятии необходимо для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством ужу пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».
В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников.
Ранее «Наш город» рассказал, как Тюменский Технопарк перезапустил «Фабрику офисных процессов». Новые условия, в которых сейчас проходят тренинги, максимально приближены к реальным: оборудование, документация и типичные рабочие задачи, возникающие в офисе каждый день.

Команда Тюменского Технопарка перезапускает «Фабрику офисных процессов»
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