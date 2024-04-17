Тюменская компания стала новым участником нацпроекта «Производительность труда»

Posted 17 апреля, 12:43
Published 17 апреля, 12:43
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
«Запуск нашего производства состоялся летом прошлого года. Выход на запланированные объёмы происходит постепенно. На данном этапе мы хотим продиагностировать производственный процесс, чтобы более эффективно работать как с персоналом, так и с материальными ресурсами в части использования сырья и сбыта готовой продукции. Это поможет нашему предприятию получить максимальный экономический эффект», — пояснил директор по производству ББК Сергей Шабалдин.
Отметим, повышение производительности труда на предприятии необходимо для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством ужу пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».
В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников.
Ранее «Наш город» рассказал, как Тюменский Технопарк перезапустил «Фабрику офисных процессов». Новые условия, в которых сейчас проходят тренинги, максимально приближены к реальным: оборудование, документация и типичные рабочие задачи, возникающие в офисе каждый день.