nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

На эти цели из регионального бюджета выделили почти 14 миллиардов рублей

Тюменская область попала в число лидеров по реализации нацпроектов

18 октября 2023, 05:38
Фото: 1MI
На эти цели из регионального бюджета выделили почти 14 миллиардов рублей
Регион заключил порядка 98% контрактов и профинансировал проекты на 72,7%. Губернатор поручил выполнить годовой план их реализации.

Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по реализации нацпроектов. Об этом на совещании по реализации нацпроектов рассказал директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

По его словам, на 30 сентября в Тюменской области заключили более 98 процентов контрактов, необходимых для реализации нацпроектов. План их финансирования из регионального бюджета выполнен на 72.7 процента, а расходы уже превысили 13 миллиардов 859 миллионов рублей.

В тюменском департаменте образования разоблачили фейк о сокращении каникул
Узнать подробнее

Нацпроект «Образование» профинансирован на 99 процентов, «Безопасные и качественные дороги» — на 91 процент, а «Культура» — на 89 процентов. Губернатор Александр Моор поручил выполнить финансирование реализации нацпроектов на все сто процентов.

Ранее «Наш Город» сообщал, что предприятия Тюменской области заменят западные технологии на иранские. Новых партнеров нашли уже три компании.

Читайте также:
В Тюменской области отремонтировали 3 тысяч километров дорог за последние пять летГлава ЛНР поблагодарил тюменцев за ремонт детской больницыТюменские власти заплатят более 44 миллионов рублей за ремонт крыльца Драмтеатра
#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Финансирование#Александр Моор#Губернатор#Контракты#Нацпроекты#Расходы#Отчеты#Моор#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Криминальный регион?»: безопасно ли жить в Тюменской области?
Вчера, 07:03
«Избиения и унижения»: в каких реалиях приходится жить тюменским школьникам
Вчера, 09:40
В Тюменской области растет заболеваемость серьезными психическими расстройствами
Вчера, 10:57
В Тюмени взлетели цены на элитное жилье
Вчера, 03:56
В Тюменской области вербуют заключенных для СВО
Вчера, 05:01
Иномарки для тюменцев станут еще дороже. Но есть хорошие новости
Вчера, 08:11