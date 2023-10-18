Тюменская область попала в число лидеров по реализации нацпроектов

По его словам, на 30 сентября в Тюменской области заключили более 98 процентов контрактов, необходимых для реализации нацпроектов. План их финансирования из регионального бюджета выполнен на 72.7 процента, а расходы уже превысили 13 миллиардов 859 миллионов рублей.