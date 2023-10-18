Тюменская область попала в число лидеров по реализации нацпроектов

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по реализации нацпроектов. Об этом на совещании по реализации нацпроектов рассказал директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.
По его словам, на 30 сентября в Тюменской области заключили более 98 процентов контрактов, необходимых для реализации нацпроектов. План их финансирования из регионального бюджета выполнен на 72.7 процента, а расходы уже превысили 13 миллиардов 859 миллионов рублей.
Нацпроект «Образование» профинансирован на 99 процентов, «Безопасные и качественные дороги» — на 91 процент, а «Культура» — на 89 процентов. Губернатор Александр Моор поручил выполнить финансирование реализации нацпроектов на все сто процентов.
Ранее «Наш Город» сообщал, что предприятия Тюменской области заменят западные технологии на иранские. Новых партнеров нашли уже три компании.