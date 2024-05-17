В план дорожных работ по нацпроекту вошли 12 районов и агломераций Тюменской области

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут приведены в порядок дороги в 12 районах и городских округах Тюменской области.

По данным регионального ГУС, в настоящее время дорожные службы вышли на фрезерование проезжей части и укладку нового асфальтобетона. Местами, где это требуется, убирают пучины, восстанавливают основание и обочины. Подрядчики Управления автомобильных дорог Тюменской области приступили к ремонту 15 участков региональной сети. В работе одновременно более 60 км покрытия. Самые протяжённые участки ремонта на сегодня в Аромашевском, Омутинском, Тюменском районах и в Заводоуковском городском округе. Всего в текущем году планируется отремонтировать почти 182 км на 50 автомобильных дорогах регионального значения. Активно работы идут на участках дорог местного значения. В Тюмени в этом году отремонтируют 3 улицы общей протяженностью 6,13 км. В населённых пунктах Тюменского района обновят почти 66,5 км покрытия на 113 улицах.