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В Тюмени выросли цены на велосипеды

Чем легче — тем дороже: в Тюмени выросли цены на велосипеды

24 мая 2024, 02:46
Фото: 1MI

В Тюмени выросли цены на велосипеды

Заметнее всего подорожали импортные велосипеды. Цены на них подскочили на 5-10 тысяч рублей.

В Тюмени подорожали велосипеды. Заметнее всего выросли цены именно на импортные товары, рассказали в магазине FreeRide Ura.ru.

«Велосипеды дорожают ежегодно. На городские цена выросла в среднем на 5 тысяч рублей. Горные модели и импортного производства подорожали на 10 тысяч рублей. Российские производители подняли цены не так критично: тысячи на 3-5», — поделились в магазине.
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Там добавили, что цена велосипеда зависит от металла, из которого он изготовлен. Цены на более тяжелые велосипеды из стали начинаются от 15 тысяч рублей. Облегченные велосипеды из алюминия стоят от 40 тысяч.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени резко подорожал ремонт китайских автомобилей. Это связано с повышенным спросом.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Велосипеды
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