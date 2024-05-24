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В Тюмени на один день установят ограничения для электросамокатов

На последний звонок в Тюмени установят ограничения для электросамокатов

24 мая 2024, 02:16
Фото: 1MI

В Тюмени на один день установят ограничения для электросамокатов

Максимальная скорость будет снижена до 15 километров в час. Ограничения будут действовать на всей территории города.

В Тюмени установят ограничения для электросамокатов. Они будут действовать сегодня, 24 мая, до 21:00, сообщили в администрации города.

«В связи с организацией массовых торжественных мероприятий в Тюмени, приуроченных к проведению последних звонков в школьных образовательных учреждениях, в целях обеспечения безопасных условий для передвижения граждан будет действовать ограничение максимальной скорости эксплуатации электросамокатов, используемых в автоматизированной системе аренды до 15 км/ч на всей территории Тюмени», — пояснили в администрации.
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за проведения джазового фестиваля перекроют часть улицы. Ограничения будут действовать 7 июня.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ограничения#Последний звонок#Электросамокаты
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