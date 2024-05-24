На последний звонок в Тюмени установят ограничения для электросамокатов

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В Тюмени установят ограничения для электросамокатов. Они будут действовать сегодня, 24 мая, до 21:00, сообщили в администрации города.
«В связи с организацией массовых торжественных мероприятий в Тюмени, приуроченных к проведению последних звонков в школьных образовательных учреждениях, в целях обеспечения безопасных условий для передвижения граждан будет действовать ограничение максимальной скорости эксплуатации электросамокатов, используемых в автоматизированной системе аренды до 15 км/ч на всей территории Тюмени», — пояснили в администрации.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за проведения джазового фестиваля перекроют часть улицы. Ограничения будут действовать 7 июня.