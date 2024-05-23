«В стиле Барби»: тюменцы покажут свою свадьбу на всю страну

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Известно, что молодожены из Тюмени состоят в отношениях более двух лет. Они сыграли свадьбу в стиле «Барби».
«Молодые из Тюмени Екатерина и Данил устроят свадьбу в стиле „Барби“ с бюджетом 230 тысяч рублей. Фишка торжества — первый танец молодых с элементом кукольных движений», — говорится в анонсе передачи.
Бюджет свадьбы тюменцев составил 230 тысяч рублей. Выпуск проекта на «Пятнице» с участием наших земляков состоится сегодня, 23 мая.
Ранее «Наш город» сообщал, что 11-летняя школьница из Тюмени примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя».