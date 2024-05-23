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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Молодожены из Тюмени сыграют свадьбу на федеральном телеканале

«В стиле Барби»: тюменцы покажут свою свадьбу на всю страну

23 мая 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney

Молодожены из Тюмени сыграют свадьбу на федеральном телеканале

Влюбленная пара из Тюменской области Екатерина и Данил стали участниками телевизионного проекта на канале «Пятница». Об этом сообщили организаторы шоу «Четыре свадьбы».
Сюжет
Свадьба

Известно, что молодожены из Тюмени состоят в отношениях более двух лет. Они сыграли свадьбу в стиле «Барби».

«Молодые из Тюмени Екатерина и Данил устроят свадьбу в стиле „Барби“ с бюджетом 230 тысяч рублей. Фишка торжества — первый танец молодых с элементом кукольных движений», — говорится в анонсе передачи.

Бюджет свадьбы тюменцев составил 230 тысяч рублей. Выпуск проекта на «Пятнице» с участием наших земляков состоится сегодня, 23 мая.

Ранее «Наш город» сообщал, что 11-летняя школьница из Тюмени примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя».

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