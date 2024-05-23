Тюменцам предлагают упаковывать посылки в Израиле за 370 тысяч в месяц

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Тюменцам предлагают работать разнорабочими на почтовом складе в Израиле. За это им готовы платить от 275 до 370 тысяч рублей, указано в вакансии на hh.ru.
Склад находится в городе Петах-Тиква — в 20 минутах езды от Тель-Авива. Сотрудник будет работать на упаковочном конвейере, проверять качество товаров перед упаковкой и участвовать в проведении инвентаризации.
Также нужно будет поддерживать чистоту на рабочем месте. Опыт работы и образование не требуются.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев приглашают работать в Москве за 250 тысяч в месяц. На эту зарплату ищут упаковщика еды для авиапассажиров.