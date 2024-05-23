nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:28

Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

Тюменцам предлагают работать на почтовом складе в Израиле за 370 тысяч рублей

Тюменцам предлагают упаковывать посылки в Израиле за 370 тысяч в месяц

23 мая 2024, 02:28

Тюменцам предлагают работать на почтовом складе в Израиле за 370 тысяч рублей

Склад расположен неподалеку от Тель-Авива. Сотруднику нужно будет упаковывать товары и проверять их качество.

Тюменцам предлагают работать разнорабочими на почтовом складе в Израиле. За это им готовы платить от 275 до 370 тысяч рублей, указано в вакансии на hh.ru.

Склад находится в городе Петах-Тиква — в 20 минутах езды от Тель-Авива. Сотрудник будет работать на упаковочном конвейере, проверять качество товаров перед упаковкой и участвовать в проведении инвентаризации.

Рассекают почти до утра: тюменцам мешают спать дрифтеры. ВИДЕО
Узнать подробнее

Также нужно будет поддерживать чистоту на рабочем месте. Опыт работы и образование не требуются.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев приглашают работать в Москве за 250 тысяч в месяц. На эту зарплату ищут упаковщика еды для авиапассажиров.

Читайте также:
Впереди только Москва и Питер: Тюменская область стала лидером федерального рейтингаУровень воды в реке Ишим опустилсяВ тюменском селе «Газель» сбила ребенка
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Работодатели#Вакансии#Израиль#Рабочие вакансии#Средняя зарплата
Подпишитесь
Топить будет долго: губернатора Моора испугал предстоящий паводок в Тобольске
Вчера, 06:01
Завораживающее зрелище: тюменцы смогут увидеть парад планет в начале июня
Вчера, 06:57
«Сели на уши и содрали деньги»: как в Турции разводят тюменских туристов?
Вчера, 09:06
Рассекают почти до утра: тюменцам мешают спать дрифтеры. ВИДЕО
Вчера, 11:20
Возрожденная российско-китайская «Волга»: полюбят ли авто тюменцы?
Вчера, 10:33
Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти
Вчера, 04:05
"