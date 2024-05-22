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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Тюменская области оказалась в тройке лидеров в рейтинге по качеству жизни в РФ

Впереди только Москва и Питер: Тюменская область стала лидером федерального рейтинга

22 мая 2024, 15:57
Фото: 1MI

Тюменская области оказалась в тройке лидеров в рейтинге по качеству жизни в РФ

Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге качества жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Моор.

Отчёт за 2023 год сегодня опубликовало Агентство стратегических инициатив. Напомним, что список ежегодно формируется по поручению Путина.

Рейтинг формируется по оценкам различных сфер жизни: медицина, экология, инфраструктура, жилье, образование и так далее.

Первое место в топе заняла Москва, а второе северная столица — Санкт-Петербург. Почетное третье место в рейтинге получила Тюменская область.

Как подчеркнул губернатор Тюменской области, теперь регион станет еще более привлекательным для жизни.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев освободили от налога из-за паводка.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Моор#Качество жизни#Рейтинг
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