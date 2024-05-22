Впереди только Москва и Питер: Тюменская область стала лидером федерального рейтинга

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Отчёт за 2023 год сегодня опубликовало Агентство стратегических инициатив. Напомним, что список ежегодно формируется по поручению Путина.
Рейтинг формируется по оценкам различных сфер жизни: медицина, экология, инфраструктура, жилье, образование и так далее.
Первое место в топе заняла Москва, а второе северная столица — Санкт-Петербург. Почетное третье место в рейтинге получила Тюменская область.
Как подчеркнул губернатор Тюменской области, теперь регион станет еще более привлекательным для жизни.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев освободили от налога из-за паводка.