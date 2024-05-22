В тюменском селе «Газель» сбила ребенка

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
По предварительным данным, «Газель» ехала по пешеходному переходу в тот момент, когда дорогу переходил 7-летний ребенок вместе со своей бабушкой.
30-летний водитель не смог вовремя остановиться и сбил мальчика.
В данный момент инспекторы пытаются установить, по какой причине автомобилист не притормозил. В результате аварии мальчик получил ушиб колена.
Ранее «Наш город» писал, что инспекторы встревожены ситуацией на трассе «смерти».