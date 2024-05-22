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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В тюменском селе «Газель» сбила ребенка

В тюменском селе «Газель» сбила ребенка

22 мая 2024, 14:02
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с 7-летним ребенком, которое произошло вчера в селе Червишево в Тюменском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
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Дети

По предварительным данным, «Газель» ехала по пешеходному переходу в тот момент, когда дорогу переходил 7-летний ребенок вместе со своей бабушкой.

30-летний водитель не смог вовремя остановиться и сбил мальчика.

В данный момент инспекторы пытаются установить, по какой причине автомобилист не притормозил. В результате аварии мальчик получил ушиб колена.

Ранее «Наш город» писал, что инспекторы встревожены ситуацией на трассе «смерти».

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