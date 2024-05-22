Уровень воды в реке Ишим опустился

Вода в реке Ишим опустилась в районе города Ишим ниже значения «опасного явления». На сегодня уровень составляет 843 см. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Тюменской области Александр Моор.

Сюжет Паводок в Тюменской области в 2024 году