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Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Уровень воды в реке Ишим опустился

Уровень воды в реке Ишим опустился

22 мая 2024, 14:43
Фото: 1MI
Вода в реке Ишим опустилась в районе города Ишим ниже значения «опасного явления». На сегодня уровень составляет 843 см. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, вода уже отступает от защитных сооружений, которые были построены в моменты сильного прилива.

Темпы снижения уровня воды при этом небольшие. Моор назвал паводок 2024 года в Тюменской области аномальным по всем показателям.

В данный момент спасатели и местные жители разбирают временные насыпи. Напомним, в Ишиме было заготовлено свыше 400 мешков с грунтом для защиты населенных пунктов.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев освободили от налога из-за паводка.

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