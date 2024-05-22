Уровень воды в реке Ишим опустился

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
По словам главы региона, вода уже отступает от защитных сооружений, которые были построены в моменты сильного прилива.
Темпы снижения уровня воды при этом небольшие. Моор назвал паводок 2024 года в Тюменской области аномальным по всем показателям.
В данный момент спасатели и местные жители разбирают временные насыпи. Напомним, в Ишиме было заготовлено свыше 400 мешков с грунтом для защиты населенных пунктов.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев освободили от налога из-за паводка.