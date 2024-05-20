nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Из-за подрядчика детский сад в Тюменской области остался без ремонта

Недобросовестный подрядчик оставил тюменский детский сад без ремонта

20 мая 2024, 05:49
Фото: 1MI

Из-за подрядчика детский сад в Тюменской области остался без ремонта

На проведение ремонта организация получила 130 миллионов рублей. Однако работы были выполнены только на 50 миллионов.

Контракт на проведение капитального ремонта был заключен с подрядчиком в марте 2022 года. Работы, на которые ему выделили 130 миллионов рублей, должны были быть выполнены до 31 августа 2023 года.

Однако в сроки организация не уложилась, а стоимость невыполненных работ превысила 79 миллионов рублей. Прокуратура Тюменского района возбудила в отношении директора организации административное дело.

Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени
Узнать подробнее

По результатам рассмотрения дела суд назначил ему штраф в размере 1.9 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры ремонт в детском саду был завершен.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени до конца 2025 года отремонтируют корпус ОКБ №2. На это выделят почти полмиллиарда рублей.

Читайте также:
Дефицит ветеринарных врачей начал восполняться в Тюменской области«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублейИз-за роста цен тюменские косметологи отказываются от западных препаратов
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Штрафы#Детские сады#Недобросовестные подрядчики#Подрядчик
Подпишитесь
Рост продолжается: уровень воды в Вагае за сутки поднялся на 12 сантиметров
Вчера, 04:04
Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени
18 мая, 04:51
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
17 мая, 04:45
Смерть на соревнованиях: на фестивале «Тюмень сильная» умер спортсмен
Вчера, 07:47
Что сколько стоило в СССР? Вспоминаем и умиляемся
17 мая, 09:16
В МЧС и Минприроды озвучили даты пика паводка на Тоболе и Иртыше
Вчера, 03:27
"