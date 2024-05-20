Недобросовестный подрядчик оставил тюменский детский сад без ремонта

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Контракт на проведение капитального ремонта был заключен с подрядчиком в марте 2022 года. Работы, на которые ему выделили 130 миллионов рублей, должны были быть выполнены до 31 августа 2023 года.
Однако в сроки организация не уложилась, а стоимость невыполненных работ превысила 79 миллионов рублей. Прокуратура Тюменского района возбудила в отношении директора организации административное дело.
По результатам рассмотрения дела суд назначил ему штраф в размере 1.9 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры ремонт в детском саду был завершен.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени до конца 2025 года отремонтируют корпус ОКБ №2. На это выделят почти полмиллиарда рублей.