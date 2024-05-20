Из-за роста цен тюменские косметологи отказываются от западных препаратов

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Из-за санкций тюменские косметологи отказываются от западных препаратов. Об этом представители отрасли рассказали РБК Тюмень.
Так, из-за увеличения себестоимости некоторых препаратов часть инъекционных услуг в клинике «Reline» подорожала на 10%. В клинике «НаноЭстетик» отметили, что некоторые бренды либо ушли из России, либо подорожали. Заметнее всего выросли цены на филлеры на основе гиалуроновой кислоты и на средства для биоревитализации. Это стало одной из причин роста цен на услуги на 7-10% в 2023 году, но в 2024 году цены пока не менялись.
Заведующая кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина также добавила, что из-за санкций на рынке начало активно развиваться импортозамещение — косметологи все чаще переходят на российские препараты.
«Препарат „Ботокс“ перестали поставлять на российский рынок иностранные производители, теперь российский завод взял на себя роль изготовителя-поставщика ботулотоксина „Релатокс“. Он не содержит белок альбумина, что отличает его от других импортных препаратов и делает аналоги более дорогостоящими. Или препарат биореовитализант „Коллост“, который уже 18 лет с успехом держится на рынке, сейчас производит российский „Биофармхолдинг“», — пояснила Чернухина.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени откроется майер-курорт «Марциаль». Он начнет работать в ноябре этого года.