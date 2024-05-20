Из-за роста цен тюменские косметологи отказываются от западных препаратов

Так, из-за увеличения себестоимости некоторых препаратов часть инъекционных услуг в клинике «Reline» подорожала на 10%. В клинике «НаноЭстетик» отметили, что некоторые бренды либо ушли из России, либо подорожали. Заметнее всего выросли цены на филлеры на основе гиалуроновой кислоты и на средства для биоревитализации. Это стало одной из причин роста цен на услуги на 7-10% в 2023 году, но в 2024 году цены пока не менялись.