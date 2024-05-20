Дефицит ветеринарных врачей начал восполняться в Тюменской области

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
В Тюменской области начал восполняться дефицит ветеринарных врачей. За период с января по апрель 2024 года в регионе было открыто 150 вакансий, что на 31% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили аналитики hh.ru.
В апреле на одну вакансию приходилось 1.8 резюме, в то время как год назад этот показатель был в два раза меньше. Медианная зарплата ветврачей выросла за четыре месяца 2024 года на 19% — до 60 тысяч рублей.
Аналитики отметили, что зарплаты тюменских ветеринаров растут быстрее, чем у их коллег по стране. В среднем по России доходы ветеринаров выросли на 9% — до 60.4 тысячи рублей.
«По специальности „Ветеринария“ из выпускников трудоустраиваются более 95%. Основная масса студентов работает в городских ветеринарных клиниках. Но работать по специальности ребята начинают уже после второго курса. Ежегодно так трудоустраиваются более 25% обучающихся по данному направлению», — рассказал директор института биотехнологии и ветеринарной медицины ГАУ Северного Зауралья Алексей Бахарев РБК Тюмень.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области спрос на медиков увеличился на 12% за год. С начала года в регионе было открыто более 2.5 тысячи вакансий, большая часть из них — для врачей, медсестер и фармацевтов-провизоров.