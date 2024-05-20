nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

В Тюмени сократился дефицит работников ветеринарных клиник

Дефицит ветеринарных врачей начал восполняться в Тюменской области

20 мая 2024, 04:39
Фото: 1MI

В Тюмени сократился дефицит работников ветеринарных клиник

Медианная зарплата ветврачей выросла с начала года на 19%. Зарплаты тюменских ветеринаров растут быстрее, чем у их коллег по стране.

В Тюменской области начал восполняться дефицит ветеринарных врачей. За период с января по апрель 2024 года в регионе было открыто 150 вакансий, что на 31% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили аналитики hh.ru.

В апреле на одну вакансию приходилось 1.8 резюме, в то время как год назад этот показатель был в два раза меньше. Медианная зарплата ветврачей выросла за четыре месяца 2024 года на 19% — до 60 тысяч рублей.

Что сколько стоило в СССР? Вспоминаем и умиляемся
Узнать подробнее

Аналитики отметили, что зарплаты тюменских ветеринаров растут быстрее, чем у их коллег по стране. В среднем по России доходы ветеринаров выросли на 9% — до 60.4 тысячи рублей.

«По специальности „Ветеринария“ из выпускников трудоустраиваются более 95%. Основная масса студентов работает в городских ветеринарных клиниках. Но работать по специальности ребята начинают уже после второго курса. Ежегодно так трудоустраиваются более 25% обучающихся по данному направлению», — рассказал директор института биотехнологии и ветеринарной медицины ГАУ Северного Зауралья Алексей Бахарев РБК Тюмень.
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области спрос на медиков увеличился на 12% за год. С начала года в регионе было открыто более 2.5 тысячи вакансий, большая часть из них — для врачей, медсестер и фармацевтов-провизоров.

Читайте также:
«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублейБольшегруз раздавил легковушку на трассе под ИшимомИз-за роста цен тюменские косметологи отказываются от западных препаратов
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ветеринары#Дефицит#Вакансии#Средняя зарплата#Ветеринария
Подпишитесь
Рост продолжается: уровень воды в Вагае за сутки поднялся на 12 сантиметров
Вчера, 04:04
Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени
18 мая, 04:51
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
17 мая, 04:45
Смерть на соревнованиях: на фестивале «Тюмень сильная» умер спортсмен
Вчера, 07:47
Что сколько стоило в СССР? Вспоминаем и умиляемся
17 мая, 09:16
В МЧС и Минприроды озвучили даты пика паводка на Тоболе и Иртыше
Вчера, 03:27
"