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Большегруз раздавил легковушку на трассе в Тюменской области

Большегруз раздавил легковушку на трассе под Ишимом

20 мая 2024, 02:12
Фото: ГИБДД Тюменской области

Большегруз раздавил легковушку на трассе в Тюменской области

Пожилой водитель легкового автомобиля не уступил дорогу фуре. Мужчину пришлось вызволять из искореженной машины.
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ДТП

ДТП на 578 километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск произошло вчера днем. Там столкнулись «Тойота» и «МАН».

Предварительно установлено, что 77-летний водитель иномарки не уступил дорогу большегрузу, который двигался по главной дороге. Автомобилиста вызволили из машины и доставили в больницу с тяжелыми травмами, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск водитель «Киа» сбил лося. Автомобилист получил травмы.

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