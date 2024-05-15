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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Тюменскую больницу отремонтируют за полмиллиарда рублей

«Сделают капитально»: больницу в Тюмени ждет ремонт за полмиллиарда рублей

15 мая 2024, 15:26
Фото: 1MI

Тюменскую больницу отремонтируют за полмиллиарда рублей

Корпус Областной клинической больницы №2, который расположен на улице Мельникайте в Тюмени отремонтируют. На эти цели власти выделили почти полмиллиарда рублей, следует из документов к лоту, размещенных на сайте «Госзакупок».

Подрядчик выполнит отделку пола, стен и потолка, устранит трещины в стенах, сделает ремонт кровли и фасада, закупит и установит новые распределительные щиты, системы освещения. Работы планируют завершить до декабря 2025 года.

Отметим, что изначально стоимость работ оценивалась в 507 миллионов рублей, однако в ходе торгов она была снижена до 489 миллионов. Победителем аукциона стала компания «Спецстрой».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области планируют капитально отремонтировать 12 больниц.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье
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