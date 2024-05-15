«Сделают капитально»: больницу в Тюмени ждет ремонт за полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Подрядчик выполнит отделку пола, стен и потолка, устранит трещины в стенах, сделает ремонт кровли и фасада, закупит и установит новые распределительные щиты, системы освещения. Работы планируют завершить до декабря 2025 года.
Отметим, что изначально стоимость работ оценивалась в 507 миллионов рублей, однако в ходе торгов она была снижена до 489 миллионов. Победителем аукциона стала компания «Спецстрой».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области планируют капитально отремонтировать 12 больниц.