«Сделают капитально»: больницу в Тюмени ждет ремонт за полмиллиарда рублей

Тюменскую больницу отремонтируют за полмиллиарда рублей

Корпус Областной клинической больницы №2, который расположен на улице Мельникайте в Тюмени отремонтируют. На эти цели власти выделили почти полмиллиарда рублей, следует из документов к лоту, размещенных на сайте «Госзакупок».