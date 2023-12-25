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В Тюменской области проведут капитальный ремонт 12 больниц

В Тюменской области капитально отремонтируют 12 больниц

25 декабря 2023, 06:00
Фото: 1MI

В Тюменской области проведут капитальный ремонт 12 больниц

Ремонт в медицинских учреждениях запланирован на 2024 год. Работы будут проводиться в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

На расширенном заседании правительства Тюменской области вице-губернатор Ольга Кузнечевских представила доклад о реализации проекта и планах на следующий год.

В рамках программы в регионе строятся новые медучреждения, а на уже существующих проводится ремонт. Также туда поставляется новое оборудование.

По словам Кузнечевских, за минувшие три года были капитально отремонтированы 22 медучреждения, заменены или построены 16 ФАПов, поликлиник и амбулаторий, закуплены 126 единиц транспорта и 2072 единицы медоборудования.

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В следующем году проект затронет почти все муниципалитеты региона: запланировано строительство поликлиники в Тюменском районе, 19 ФАПов и одной амбулатории, закупка 17 единиц транспорта и 101 единицы медоборудования. Помимо этого, в 12 медучреждениях запланирован капитальный ремонт.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят новый корпус ОКБ. На это из бюджета выделено более 100 миллионов рублей.

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