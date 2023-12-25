В Тюменской области капитально отремонтируют 12 больниц

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
На расширенном заседании правительства Тюменской области вице-губернатор Ольга Кузнечевских представила доклад о реализации проекта и планах на следующий год.
В рамках программы в регионе строятся новые медучреждения, а на уже существующих проводится ремонт. Также туда поставляется новое оборудование.
По словам Кузнечевских, за минувшие три года были капитально отремонтированы 22 медучреждения, заменены или построены 16 ФАПов, поликлиник и амбулаторий, закуплены 126 единиц транспорта и 2072 единицы медоборудования.
В следующем году проект затронет почти все муниципалитеты региона: запланировано строительство поликлиники в Тюменском районе, 19 ФАПов и одной амбулатории, закупка 17 единиц транспорта и 101 единицы медоборудования. Помимо этого, в 12 медучреждениях запланирован капитальный ремонт.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят новый корпус ОКБ. На это из бюджета выделено более 100 миллионов рублей.