В Тюменской области капитально отремонтируют 12 больниц

В следующем году проект затронет почти все муниципалитеты региона: запланировано строительство поликлиники в Тюменском районе, 19 ФАПов и одной амбулатории, закупка 17 единиц транспорта и 101 единицы медоборудования. Помимо этого, в 12 медучреждениях запланирован капитальный ремонт.