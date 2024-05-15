«Универсального графика нет»: как мыть голову, чтобы волосы были здоровыми?

По словам специалиста, если мыть голову каждый день, волосы могут стать тусклыми и ломкими. Волосы, склонные к жирности, следует мыть чаще, а сухие — соответственно, реже. Трихолог отмечает также и важность правильного выбора косметики для ухода за волосами, сообщает newia.ru.