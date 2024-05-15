«Универсального графика нет»: как мыть голову, чтобы волосы были здоровыми?

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Для того, чтобы волосы выглядели здорово и ухожено, им необходим уход — регулярное мытье головы. Для каждого типа волос существуют отдельные рекомендации, однако, универсального графика ухода быть не может, считает трихолог Марина Якубовская.
По словам специалиста, если мыть голову каждый день, волосы могут стать тусклыми и ломкими. Волосы, склонные к жирности, следует мыть чаще, а сухие — соответственно, реже. Трихолог отмечает также и важность правильного выбора косметики для ухода за волосами, сообщает newia.ru.
Сухие волосы рекомендуется мыть дважды в неделю, не чаще. Для процедур подойдет специальный шампунь, который защитит волосы от потери влаги», — отмечает Марина Якубовская.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что жирные волосы можно мыть трижды в неделю. Ухаживать рекомендуется средством, которое обеспечивает контроль за выделением сала.