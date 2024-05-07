Продуктивность на максимум: тюменцам рассказали, как заставить мозг работать лучше

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Благодаря ходьбе усиливается кровоснабжение мозга, что помогает стимулировать мозговую деятельность. О пользе ходьбы рассказывает newia.ru.
Во время стресса повышается давление и организм бросает все силы, чтобы снять напряжение. Мозг в этот момент находится в режиме выживания, из-за чего когнитивные функции сильно снижаются.
Ученые доказали, что эндорфины, которые высвобождаются при ходьбе, повышают самооценку и снижают уровень тревожности.
Исследования показали, что люди лучше решают тесты и задачи, когда ходят, а не сидят. Помимо этого, многие участники испытаний при ходьбе проявили больше креативности в ответах.
По данным ученых, одна умеренная прогулка увеличивает нейротрофический фактор головного мозга. Это помогает бороться с возрастными изменениями и предотвращает инсульты, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Для стимуляции работы мозга не нужно проходить десятки километров. Для активации мозговой активности достаточно ежедневной 20-минутной прогулки. Этого хватит, чтобы мозг подготовился к переработке новой информации и справился со стрессом.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские врачи спасли 73-летнюю женщину с тромбом в сердце. В мировой практике описано всего 20 подобных случаев.