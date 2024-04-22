Пытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной бури

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщают о том, что 22 апреля сильнейшая весенняя магнитная буря будет воздействовать на жителей Тюменской области. Ее силу эксперты оценивают в 5 баллов. Такая магнитуда говорит о том, что метеозависимые люди могут ощущать недомогание, в частности, перепады давления и головные боли. К тому же буря воздействует на тюменцев уже четвертый день.