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Тюменцы массово страдают от сильнейшей за весну магнитной бури

Пытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной бури

22 апреля 2024, 09:14
Фото: 1MI

Тюменцы массово страдают от сильнейшей за весну магнитной бури

На тюменцев воздействует 5-бальная магнитная буря, в связи с чем горожане стали чаще обращаться за медицинской помощью из-за скачков давления и головных болей.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщают о том, что 22 апреля сильнейшая весенняя магнитная буря будет воздействовать на жителей Тюменской области. Ее силу эксперты оценивают в 5 баллов. Такая магнитуда говорит о том, что метеозависимые люди могут ощущать недомогание, в частности, перепады давления и головные боли. К тому же буря воздействует на тюменцев уже четвертый день.

В департаменте здравоохранения сообщили, что с 20 по 21 апреля диспетчеры передали в поликлиники 609 вызовов, значительная часть которых касалась повышения артериального давления или температуры.

Врач-терапевт Ирина Когалымова рассказала «Нашему городу», что в последние 4 дня, число обращений с жалобами на проблемы с давлением и головные боли увеличилось.

«Чаще всего проблемы возникают у людей с хроническими заболеваниями и у людей в возрасте. Недомогание не всегда появляется именно от магнитных бурь, но и этот фактор нельзя исключать», — рассказала Когалымова.

Однако сегодняшний день для затяжной магнитной бури станет последним. Уже завтра геомагнитная обстановка вновь станет стабильной.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на фоне паводков в Тюменской области существенно вырос риск заражения острыми инфекциями, в том числе гепатитом А.

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