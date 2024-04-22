Пытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной бури

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщают о том, что 22 апреля сильнейшая весенняя магнитная буря будет воздействовать на жителей Тюменской области. Ее силу эксперты оценивают в 5 баллов. Такая магнитуда говорит о том, что метеозависимые люди могут ощущать недомогание, в частности, перепады давления и головные боли. К тому же буря воздействует на тюменцев уже четвертый день.
В департаменте здравоохранения сообщили, что с 20 по 21 апреля диспетчеры передали в поликлиники 609 вызовов, значительная часть которых касалась повышения артериального давления или температуры.
Врач-терапевт Ирина Когалымова рассказала «Нашему городу», что в последние 4 дня, число обращений с жалобами на проблемы с давлением и головные боли увеличилось.
«Чаще всего проблемы возникают у людей с хроническими заболеваниями и у людей в возрасте. Недомогание не всегда появляется именно от магнитных бурь, но и этот фактор нельзя исключать», — рассказала Когалымова.
Однако сегодняшний день для затяжной магнитной бури станет последним. Уже завтра геомагнитная обстановка вновь станет стабильной.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на фоне паводков в Тюменской области существенно вырос риск заражения острыми инфекциями, в том числе гепатитом А.