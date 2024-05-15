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Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Блогер Anton S оскорбил Алену Водонаеву за скандал с актрисой сериала «Воронины»

«Дно зубастое»: эстонский блогер оскорбил тюменку Водонаеву за очередной скандал

15 мая 2024, 09:03
Фото: Алена Водонаева / ВКонтакте

Блогер Anton S оскорбил Алену Водонаеву за скандал с актрисой сериала «Воронины»

Алена Водонаева нелестно высказалась об актрисе Марии Ильюхиной, которую отстранили от съемок сериала «Воронины». По мнению блогера, высказывать свое мнение тюменка не имела права.
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Эстонский блогер Антон Суворкин облил грязью тюменку Алену Водонаеву из-за ее высказываний в адрес актрисы Марии Ильюхиной. По решению продюсеров и режиссеров девушку не допустили до съемок сериала «Воронины».

«Как это непрофессионально, хабалисто и глупо. Для продюсеров и режиссеров эта дама теперь официально в графе „обезьяна с гранатой“, от которой не знаешь, чего ожидать. Что за неуместная публичная истерика? Позорище — это вывалить всё мясом наружу в интернет, а не команда сериала „Воронины“", — прокомментировала ситуацию телеведущая в своем Телеграм-канале «VODA».
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Блогер заступился за актрису. По его словам, Водонаева не имела права так говорить про Ильюхину, а ее мнение не имеет никакого веса.

«Тетка с бревна, сто лет уже не актуальна, какой она журналист? Все, что у нее есть — это салон по ноготочкам, плюс лицо зубами вперед. Она — дно зубастое», — высказался блогер в ролике на своем Ютуб-канале Anton S Live.
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В комментариях подписчики блогера напомнили о нелестных высказываниях Водонаевой в адрес людей с лишним весом и других знаменитостей.

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