На основе пугающей статистики: тюменские депутаты предложили регистрировать самокаты

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Депутаты регионального отделения партии ЛДПР предложили снабжать госномерами электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Обязательная регистрация должна проходить по аналогии с постановкой автомобилей на учет, сообщает на своей странице ВКонтакте депутат Иван Вершинин.
«В Тюмени самокаты кикшеринговых компаний не имеют государственных регистрационных номеров, как и самокаты, используемые в частном порядке. Процедуру предлагается осуществлять на едином портале Госуслуг, по ее результатам владельцам СИМ будут выданы номера», — пишет депутат.
Он также добавил, что региональное отделение партии ЛДПР уже направило в адрес УМВД России по Тюменской области письмо с просьбой дать оценку росту количества аварий с участием средств индивидуальной мобильности.
Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени запрещено пользоваться электросамокатами. В этом году городские власти приняли новый комплекс ограничительных мер.