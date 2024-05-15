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Published Сегодня, 08:21

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Тюменские депутаты предложили регистрировать электросамокаты

На основе пугающей статистики: тюменские депутаты предложили регистрировать самокаты

15 мая 2024, 08:21
Фото: 1MI

Тюменские депутаты предложили регистрировать электросамокаты

Депутата Иван Вершинин отметил, что электросамокаты все чаще становятся участниками ДТП. Нередко травмы в таких авариях получают несовершеннолетние.

Депутаты регионального отделения партии ЛДПР предложили снабжать госномерами электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Обязательная регистрация должна проходить по аналогии с постановкой автомобилей на учет, сообщает на своей странице ВКонтакте депутат Иван Вершинин.

«В Тюмени самокаты кикшеринговых компаний не имеют государственных регистрационных номеров, как и самокаты, используемые в частном порядке. Процедуру предлагается осуществлять на едином портале Госуслуг, по ее результатам владельцам СИМ будут выданы номера», — пишет депутат.
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Он также добавил, что региональное отделение партии ЛДПР уже направило в адрес УМВД России по Тюменской области письмо с просьбой дать оценку росту количества аварий с участием средств индивидуальной мобильности.

Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени запрещено пользоваться электросамокатами. В этом году городские власти приняли новый комплекс ограничительных мер.

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