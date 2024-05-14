В Тюмени сносят гаражи и дома по КРТ, а Кухарука отправляют в Кемеровскую область

Сегодня глава Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал слухи о своем назначении на пост губернатора Кемеровской области. Мэр заявил, что из Тюмени никуда уезжать не собирается. Он сообщил журналистам в ходе пресс-подхода, что об этом лучше спрашивать тех, кто пишет о таких слухах.