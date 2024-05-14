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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Тюмени сносят гаражи и дома по КРТ, а Кухарука отправляют в Кемеровскую область

В Тюмени сносят гаражи и дома по КРТ, а Кухарука отправляют в Кемеровскую область

14 мая 2024, 13:27
Фото: 1MI
Дайджест событий за 14 мая в Тюменской области.
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Что с паводком?

В Тюменской области вода уже начала постепенно убывать. Напряженная ситуация складывается только в реке Тобол — там уровень воды продолжает расти. За последние сутки вода в районе Ялуторовска поднялась еще на 4 сантиметра — до отметки 739 сантиметров выше нуля поста. Тревожные сообщения об эвакуации приходят и жителям города Тобольска.

В то же время в Ишимском районе школьников уже начинают возвращать к очному формату обучения. Школы, которые были переоборудованы под ПВР постепенно освобождают эвакуированные. Дома ишимцев, которые ранее были подтоплены, дезинфицируют после паводка.

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Тюменцы мерзнут в домах

Ранее отключение отопления возмутило тюменцев. На улице стоит аномально холодный май, а батареи уже отключили. Жители Тюмени жалуются на холод в квартирах из-за отключенного неделю назад отопления. Горожане в социальных сетях отмечают, что администрация города поторопилась с принятием решения о завершении отопительного сезона. А ночью обещают снег…

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В зоне СВО погиб молодой тюменец

До дня трагедии дважды 21-летний тюменец Иван Цыбанев был ранен за две недели службы — первый раз по касательной, второй раз получил контузию. Однако, несмотря на травмы, 31 октября его отправили на боевое задание.

В тот роковой день родные говорили с бойцом в последний раз. О смерти военного его семье сообщили спустя более полугода. Все это время родные искали Ивана — в военной части он числился пропавшим без вести.

В настоящее время родные Ивана Цыбанева до сих пор с ним не простилась — тело военного не доставлено из морга Ростова-на-Дону в Тюмень. Хоронить Ивана семья планирует на кладбище в селе Княжево.

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В Тюмени сносят дома и гаражи

В Тюмени в рамках программы реновации снесут 132 аварийных дома. Об этом в ходе форума «Строительство и архитектура» сообщил глава города Руслан Кухарук.
Большая часть аварийных домов находится на инвестиционно привлекательных территориях, подчеркнул мэр.

Вместе с тем, тюменские власти изымут у горожан более двух сотен гаражей и десятки земельных участков ради проведении реновации в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Тюмени.

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Слухи вокруг Кухарука

Сегодня глава Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал слухи о своем назначении на пост губернатора Кемеровской области. Мэр заявил, что из Тюмени никуда уезжать не собирается. Он сообщил журналистам в ходе пресс-подхода, что об этом лучше спрашивать тех, кто пишет о таких слухах.

Вслед за появлением слухов о предстоящем повышении Кухарука до губернатора, инсайдеры начали распространять информацию о главном претенденте на кресло мэра Тюмени. По слухам, им может нынешний глава Тобольска Максим Афанасьев.

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#Нигина Азамова#Общество#Политика#Происшествия#Тюменская область#Итоги дня#Отопление#Паводок#КРТ#Итоги#Участники СВО
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