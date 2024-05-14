В Тюмени сносят гаражи и дома по КРТ, а Кухарука отправляют в Кемеровскую область

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Тюменской области вода уже начала постепенно убывать. Напряженная ситуация складывается только в реке Тобол — там уровень воды продолжает расти. За последние сутки вода в районе Ялуторовска поднялась еще на 4 сантиметра — до отметки 739 сантиметров выше нуля поста. Тревожные сообщения об эвакуации приходят и жителям города Тобольска.
В то же время в Ишимском районе школьников уже начинают возвращать к очному формату обучения. Школы, которые были переоборудованы под ПВР постепенно освобождают эвакуированные. Дома ишимцев, которые ранее были подтоплены, дезинфицируют после паводка.
Ранее отключение отопления возмутило тюменцев. На улице стоит аномально холодный май, а батареи уже отключили. Жители Тюмени жалуются на холод в квартирах из-за отключенного неделю назад отопления. Горожане в социальных сетях отмечают, что администрация города поторопилась с принятием решения о завершении отопительного сезона. А ночью обещают снег…
До дня трагедии дважды 21-летний тюменец Иван Цыбанев был ранен за две недели службы — первый раз по касательной, второй раз получил контузию. Однако, несмотря на травмы, 31 октября его отправили на боевое задание.
В тот роковой день родные говорили с бойцом в последний раз. О смерти военного его семье сообщили спустя более полугода. Все это время родные искали Ивана — в военной части он числился пропавшим без вести.
В настоящее время родные Ивана Цыбанева до сих пор с ним не простилась — тело военного не доставлено из морга Ростова-на-Дону в Тюмень. Хоронить Ивана семья планирует на кладбище в селе Княжево.
В Тюмени в рамках программы реновации снесут 132 аварийных дома. Об этом в ходе форума «Строительство и архитектура» сообщил глава города Руслан Кухарук.
Большая часть аварийных домов находится на инвестиционно привлекательных территориях, подчеркнул мэр.
Вместе с тем, тюменские власти изымут у горожан более двух сотен гаражей и десятки земельных участков ради проведении реновации в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Тюмени.
Сегодня глава Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал слухи о своем назначении на пост губернатора Кемеровской области. Мэр заявил, что из Тюмени никуда уезжать не собирается. Он сообщил журналистам в ходе пресс-подхода, что об этом лучше спрашивать тех, кто пишет о таких слухах.
Вслед за появлением слухов о предстоящем повышении Кухарука до губернатора, инсайдеры начали распространять информацию о главном претенденте на кресло мэра Тюмени. По слухам, им может нынешний глава Тобольска Максим Афанасьев.