«Как жить в таких условиях?» Тюменцы требуют включить отопление

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
«Огромное „спасибо“ нашей администрации за отключенное отопление! Тюмень — лучший город земли, все для людей. В доме холодно, дети мерзнут», — жалуются горожане.
«Люди, которые принимали решение отключить отопление, не глядя на прогноз погоды, вам как самим дома, тепло у вас? Или вы живете в частных домах за городом и вам плевать на людей? Включите отопление! На улице — дубак, дома — дубак! У нас ещё через неделю и горячую воду отключат на опрессовку, как и у многих жителей города! Да и вообще до конца мая по прогнозу теплой погоды не обещается. Как жить в таких условиях? Я что за коммуналку плачу 7 тысяч? Чтоб мерзнуть как собака?», — возмущаются тюменцы.
«Такое впечатление что каждый год специально отключают перед холодами, чтоб их материли», — негодуют жители областной столицы.
В администрации города, между тем, поясняют, что включить или выключить отопление одномоментно невозможно, так как система теплоснабжения — это целый комплекс инженерного оборудования. Поэтому для запуска отопления требуется несколько дней.
По прогнозам метеорологов, уже через неделю, 21 мая, в Тюмени потеплеет до +20. В ближайшие дни в областной столице ожидается до +11….+16 в дневные часы, +1…+6 в темное время суток. Сегодня в течение дня столбики термометров не поднимутся выше +9….+10, ночью опустятся до -1.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отопительный сезон официально был завершен 8 мая. С 20 мая в городе стартует традиционные опрессовки.