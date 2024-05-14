«Как жить в таких условиях?» Тюменцы требуют включить отопление

По прогнозам метеорологов, уже через неделю, 21 мая, в Тюмени потеплеет до +20. В ближайшие дни в областной столице ожидается до +11….+16 в дневные часы, +1…+6 в темное время суток. Сегодня в течение дня столбики термометров не поднимутся выше +9….+10, ночью опустятся до -1.