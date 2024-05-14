nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Тюменцы жалуются на холод в квартирах и просят вернуть отопление

«Как жить в таких условиях?» Тюменцы требуют включить отопление

14 мая 2024, 06:18
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на холод в квартирах и просят вернуть отопление

Жители Тюмени жалуются на холод в квартирах из-за отключенного неделю назад отопления. Горожане в социальных сетях отмечают, что администрация города поторопилась с принятием решения о завершении отопительного сезона.
Сюжет
Холод
«Огромное „спасибо“ нашей администрации за отключенное отопление! Тюмень — лучший город земли, все для людей. В доме холодно, дети мерзнут», — жалуются горожане.
Фото: ЧС Тюмень
«Люди, которые принимали решение отключить отопление, не глядя на прогноз погоды, вам как самим дома, тепло у вас? Или вы живете в частных домах за городом и вам плевать на людей? Включите отопление! На улице — дубак, дома — дубак! У нас ещё через неделю и горячую воду отключат на опрессовку, как и у многих жителей города! Да и вообще до конца мая по прогнозу теплой погоды не обещается. Как жить в таких условиях? Я что за коммуналку плачу 7 тысяч? Чтоб мерзнуть как собака?», — возмущаются тюменцы.
Сезон опрессовок начинается. График отключений горячей воды в Тюмени
Узнать подробнее
«Такое впечатление что каждый год специально отключают перед холодами, чтоб их материли», — негодуют жители областной столицы.

В администрации города, между тем, поясняют, что включить или выключить отопление одномоментно невозможно, так как система теплоснабжения — это целый комплекс инженерного оборудования. Поэтому для запуска отопления требуется несколько дней.

По прогнозам метеорологов, уже через неделю, 21 мая, в Тюмени потеплеет до +20. В ближайшие дни в областной столице ожидается до +11….+16 в дневные часы, +1…+6 в темное время суток. Сегодня в течение дня столбики термометров не поднимутся выше +9….+10, ночью опустятся до -1.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отопительный сезон официально был завершен 8 мая. С 20 мая в городе стартует традиционные опрессовки.

Читайте также:
Многодетные семьи из Решетникова не могут выехать из деревни из-за отсутствия дорогВласти объяснили, почему в Тюмени не отключат отоплениеБудем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Отопительный сезон#Холод#Холода
Подпишитесь
ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области 2024
Вчера, 02:35
Полное бездействие: ишимцы ждут, когда комиссия начнет оценивать ущерб от паводка
Вчера, 10:23
Путин указом снова призвал уже служивших в армии тюменцев
Вчера, 11:50
Тюменский мэр Руслан Кухарук может стать губернатором Кемеровской области
Вчера, 13:31
Рост уровня воды в Тоболе замедлился
Вчера, 03:38
«Закрыл собой бойца»: на СВО погиб воспитанник Тобольской духовной семинарии
Вчера, 10:28
"