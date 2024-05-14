Паводок-2024: что происходит с тюменскими реками?

В Ишиме в районе Ильинки уровень снизился на 3 сантиметра — до 791 сантиметра выше нулевой отметки, в районе города Ишим вода убыла на 10 сантиметров — до 903 сантиметров. В районе села Абатское уровень Ишима понизился на 11 сантиметров — до 11,32 метра, в районе Викулово — на 6 сантиметров и составил 11,23 метра выше нуля поста.