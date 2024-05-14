Паводок-2024: что происходит с тюменскими реками?

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В Иевлево уровень повысился на 10 сантиметров — до 656 сантиметров выше нулевой отметки, в Упорово уровень снизился на 2 сантиметра и составляет 850 сантиметров выше нулевой отметки.
В Иртыше уровень поднялся от 9 до 13 сантиметров, в том числе на 13 сантиметров в Тобольске — до 638 сантиметров выше нуля поста, на 9 сантиметров в Увате (10,36 метра) и 9 сантиметров в Демьянском (843 сантиметра).
В Ишиме в районе Ильинки уровень снизился на 3 сантиметра — до 791 сантиметра выше нулевой отметки, в районе города Ишим вода убыла на 10 сантиметров — до 903 сантиметров. В районе села Абатское уровень Ишима понизился на 11 сантиметров — до 11,32 метра, в районе Викулово — на 6 сантиметров и составил 11,23 метра выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Омск в Абатском районе продолжают действовать ограничения для транспортных средств. На участке автодороги введен реверс, движение регулируют сотрудники ГИБДД.