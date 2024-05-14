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В Тюменской области при тушении горящего дома были найдены тела двух людей

При тушении горящего дома в Тюменском районе были найдены тела двух людей

14 мая 2024, 03:47
Фото: МЧС Тюменской области

В Тюменской области при тушении горящего дома были найдены тела двух людей

Пожар произошел минувшим вечером в селе Горьковка Тюменского района. К моменту прибытия пожарных огонь охватил весь дом.

В МЧС Тюменской области сообщили, что площадь возгорания составила 104 квадратных метра. К тушению огня привлекались 21 пожарный и 6 единиц техники.

В ходе тушения пожара были найдены тела мужчины и женщины. Причины возгорания выясняются.

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Второй смертельный пожар произошел этой ночью в деревне Старая Заимка Заводоуковского округа. При пожаре погиб один человек.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени горело заброшенное здание в районе улицы Мельникайте. На месте происшествия работали две единицы техники.

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