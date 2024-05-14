При тушении горящего дома в Тюменском районе были найдены тела двух людей

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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В МЧС Тюменской области сообщили, что площадь возгорания составила 104 квадратных метра. К тушению огня привлекались 21 пожарный и 6 единиц техники.
В ходе тушения пожара были найдены тела мужчины и женщины. Причины возгорания выясняются.
Второй смертельный пожар произошел этой ночью в деревне Старая Заимка Заводоуковского округа. При пожаре погиб один человек.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени горело заброшенное здание в районе улицы Мельникайте. На месте происшествия работали две единицы техники.