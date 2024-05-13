В Тюмени загорелось заброшенное здание на Промышленной

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В пресс-службе МЧС по Тюменской области рассказали «Нашему городу», что в 15:08 поступило сообщение о пожаре. На место сразу же направились сотрудники МЧС.
Оказалось, что горит нежилое здание на Промышленной, 37. Огонь охватил 60 квадратных метров помещения. Пожар был ликвидирован. На месте работали три единицы техники.
В происшествии никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны, рассказали нашей редакции в ведомстве.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев в запасе экстренно направили на военные сборы.