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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Тюмени загорелось заброшенное здание на Промышленной

В Тюмени загорелось заброшенное здание на Промышленной

13 мая 2024, 12:06
Фото: 1MI
В социальных сетях появились сообщения о том, что пожар разгорелся в заброшенном здании в районе улицы Мельникайте.

В пресс-службе МЧС по Тюменской области рассказали «Нашему городу», что в 15:08 поступило сообщение о пожаре. На место сразу же направились сотрудники МЧС.

Оказалось, что горит нежилое здание на Промышленной, 37. Огонь охватил 60 квадратных метров помещения. Пожар был ликвидирован. На месте работали три единицы техники.

В происшествии никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны, рассказали нашей редакции в ведомстве.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев в запасе экстренно направили на военные сборы.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Пожар#МЧС#Пожары#Сотрудники МЧС
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