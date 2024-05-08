В Тюмени сдают в аренду АЗС, на которой убили ее владельца

В начале октября 2015 года владелец этой заправки — предприниматель Сергей Княжев, был застрелен киллером. Убийство организовали его партнеры, из-за того, что Княжев не продал свои заправочные станции, вырученные деньги с продажи которых компаньоны планировали поделить.