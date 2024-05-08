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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Тюмени сдают в аренду заправку, на которой убили ее владельца

В Тюмени сдают в аренду АЗС, на которой убили ее владельца

8 мая 2024, 09:04
Фото: 1MI

В Тюмени сдают в аренду заправку, на которой убили ее владельца

Заправка «Валерия и К» расположена на улице Северной. Там же в 2015 году ее владельца расстрелял киллер.

В Тюмени в аренду сдают АЗС «Валерия и К» на Северной. За нее нынешние хозяева просят 800 тысяч рублей в месяц, указано в объявлении на «Авито».

«Водоснабжение и водоотведение — центральное, 2 электрических ввода. Теплоснабжение — центральное. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно», — уточняется в описании.
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В начале октября 2015 года владелец этой заправки — предприниматель Сергей Княжев, был застрелен киллером. Убийство организовали его партнеры, из-за того, что Княжев не продал свои заправочные станции, вырученные деньги с продажи которых компаньоны планировали поделить.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени готовят к продаже землю Росрезерва. В общий состав участка входят 18 земельных участков и 30 объектов недвижимости.

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