В Тюмени сдают в аренду АЗС, на которой убили ее владельца

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Тюмени в аренду сдают АЗС «Валерия и К» на Северной. За нее нынешние хозяева просят 800 тысяч рублей в месяц, указано в объявлении на «Авито».
«Водоснабжение и водоотведение — центральное, 2 электрических ввода. Теплоснабжение — центральное. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно», — уточняется в описании.
В начале октября 2015 года владелец этой заправки — предприниматель Сергей Княжев, был застрелен киллером. Убийство организовали его партнеры, из-за того, что Княжев не продал свои заправочные станции, вырученные деньги с продажи которых компаньоны планировали поделить.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени готовят к продаже землю Росрезерва. В общий состав участка входят 18 земельных участков и 30 объектов недвижимости.