Бюджетнее некуда: куда дешевле всего слетать на отдых из Тюмени?

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Дешевле всего этим летом тюменцам обойдется отдых в Санкт-Петербурге. За неделю двоим туристам придется заплатить 59 тысяч рублей, рассказала турагент Светлана Завьялова Ura.ru.
На втором месте по дешевизне — поселок Макопсе в двух часах езды от Сочи. Тур, в который включены перелет и проживание двух туристов в гостевом доме без питания, обойдется в 95.5 тысячи рублей.
Еще один доступный курорт — Абхазия, за семь дней отдыха в которой нужно заплатить минимум 105 тысяч рублей. На четвертом месте тур в Минеральные Воды за 115.9 тысячи рублей. В него входят перелет и проживание в полулюксе с завтраком.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские термальные источники подняли цены на период майских праздников. Средняя стоимость отдыха выросла на 100-500 рублей.