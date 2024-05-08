Бюджетнее некуда: куда дешевле всего слетать на отдых из Тюмени?

Еще один доступный курорт — Абхазия, за семь дней отдыха в которой нужно заплатить минимум 105 тысяч рублей. На четвертом месте тур в Минеральные Воды за 115.9 тысячи рублей. В него входят перелет и проживание в полулюксе с завтраком.