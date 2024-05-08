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Published Сегодня, 05:36

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Турагент рассказала, куда дешевле всего слетать на отдых из Тюмени

Бюджетнее некуда: куда дешевле всего слетать на отдых из Тюмени?

8 мая 2024, 05:36
Фото: 1MI

Турагент рассказала, куда дешевле всего слетать на отдых из Тюмени

Самыми бюджетными оказались четыре российских направления. Турагент рассказала, сколько придется заплатить за неделю отдыха.
Сюжет
Отдых

Дешевле всего этим летом тюменцам обойдется отдых в Санкт-Петербурге. За неделю двоим туристам придется заплатить 59 тысяч рублей, рассказала турагент Светлана Завьялова Ura.ru.

На втором месте по дешевизне — поселок Макопсе в двух часах езды от Сочи. Тур, в который включены перелет и проживание двух туристов в гостевом доме без питания, обойдется в 95.5 тысячи рублей.

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Еще один доступный курорт — Абхазия, за семь дней отдыха в которой нужно заплатить минимум 105 тысяч рублей. На четвертом месте тур в Минеральные Воды за 115.9 тысячи рублей. В него входят перелет и проживание в полулюксе с завтраком.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские термальные источники подняли цены на период майских праздников. Средняя стоимость отдыха выросла на 100-500 рублей.

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