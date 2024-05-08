Бассейн для малышей за 8 миллионов рублей открылся в Тюмени

Предприниматель Анна Ляпина открыла в Тюмени бассейн для малышей и беременных женщин. Он оснащен переливной системой, которая очищает воду каждые полчаса. В открытие бассейна были вложены 8 миллионов рублей, 1 миллион Ляпина получила в региональном Фонде финансирования предпринимательства в качестве льготного займа, пишет «Тюменская Линия».