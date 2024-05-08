Бассейн для малышей за 8 миллионов рублей открылся в Тюмени

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Предприниматель Анна Ляпина открыла в Тюмени бассейн для малышей и беременных женщин. Он оснащен переливной системой, которая очищает воду каждые полчаса. В открытие бассейна были вложены 8 миллионов рублей, 1 миллион Ляпина получила в региональном Фонде финансирования предпринимательства в качестве льготного займа, пишет «Тюменская Линия».
«Бассейн создан по франшизе. Здание мы взяли в аренду. Оно соответствует всем нормам СанПИНа. У нас могут заниматься дети от ноля до восьми лет как совершенно здоровые, так и имеющие ограничения по здоровью», — рассказала предприниматель.
Бассейн расположен на улице Михаила Сперанского. Занятия с детьми и будущими мамами проводят семь тренеров. Методика упражнений разрабатывается для каждого ребенка отдельно.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени к 2025 году откроется крытый каток. На разработку проекта выделили около 6 миллионов рублей.