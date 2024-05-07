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Posted 7 мая, 13:53

Published 7 мая, 13:53

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Тюменской области зарегистрировано 9 тысяч онлайн-заявлений о приеме в школу

В Тюменской области зарегистрировано 9 тысяч онлайн-заявлений о приеме в школу

7 мая 2024, 13:53
Фото: 1MI
Тюменские родители стали чаще оформлять заявления о приеме в школу детей в онлайн-формате. Так, в этому году по услуге «Запись в школу» поступило уже более 9 тысяч электронных заявлений, что на 12% больше, чем в аналогичный период 2023 года, сообщает депцифры региона.

На сегодня по данной услуге более 70% заявлений направляется в электронной форме, что подтверждает востребованность электронной услуги для родителей будущих первоклассников.

Что касается дополнительного образования, по услуге «Запись на кружки и секции» поступило более 4 тысяч электронных заявлений, а в детский сад через онлайн-кабинет поступило более 5 тысяч электронных заявлений.

Получение услуг в электронном виде имеет множество преимуществ:

  • Экономия времени;
  • Доступ для тех, кто не может прийти лично;
  • Отсутствие очередей;
  • Получение всеобъемлющей информации по интересующей теме;
  • Исключение человеческого фактора;
  • Отслеживание статусов направленных заявлений в личном кабинете на госуслугах.

Получить услугу в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи.

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