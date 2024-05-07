В Тюменской области зарегистрировано 9 тысяч онлайн-заявлений о приеме в школу

Тюменские родители стали чаще оформлять заявления о приеме в школу детей в онлайн-формате. Так, в этому году по услуге «Запись в школу» поступило уже более 9 тысяч электронных заявлений, что на 12% больше, чем в аналогичный период 2023 года, сообщает депцифры региона.

На сегодня по данной услуге более 70% заявлений направляется в электронной форме, что подтверждает востребованность электронной услуги для родителей будущих первоклассников. Что касается дополнительного образования, по услуге «Запись на кружки и секции» поступило более 4 тысяч электронных заявлений, а в детский сад через онлайн-кабинет поступило более 5 тысяч электронных заявлений. Получение услуг в электронном виде имеет множество преимуществ: Экономия времени;

Доступ для тех, кто не может прийти лично;

Отсутствие очередей;

Получение всеобъемлющей информации по интересующей теме;

Исключение человеческого фактора;

Отслеживание статусов направленных заявлений в личном кабинете на госуслугах. Получить услугу в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи.