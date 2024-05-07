В Тюменской области зарегистрировано 9 тысяч онлайн-заявлений о приеме в школу

Posted 7 мая, 13:53
Published 7 мая, 13:53
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
На сегодня по данной услуге более 70% заявлений направляется в электронной форме, что подтверждает востребованность электронной услуги для родителей будущих первоклассников.
Что касается дополнительного образования, по услуге «Запись на кружки и секции» поступило более 4 тысяч электронных заявлений, а в детский сад через онлайн-кабинет поступило более 5 тысяч электронных заявлений.
Получение услуг в электронном виде имеет множество преимуществ:
Получить услугу в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи.