В Тюменской области за пять лет по нацпроекту открылись 13 библиотек нового формата

Posted 12 февраля, 12:23
Published 12 февраля, 12:23
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Капремонт был проведен за счет средств областного бюджета. Кроме того, библиотеку оснастили современным оборудованием, которое позволяет широко использовать передовые информационные технологии. У читателей теперь есть доступ к Национальной электронной детской библиотеке, в зале можно читать 4D-книги и оттачивать творческие навыки на графических планшетах. Также дети могут заниматься на мастер-классах и записывать подкасты в студии.
«Символично, что обновленное библиотечное пространство открылось в год, когда мы отмечаем 100-летие нашего земляка, писателя Константина Лагунова, и в Год семьи. Ведь здесь вместе с детьми могут интересно и с пользой проводить время и их родители», — подчеркнул Александр Моор.
В фонде библиотеки, по данным на начало 2024 года, 153 444 экземпляра книг, что на 2 340 экземпляров больше, чем было в 2022 году. Зарегистрированы более 1 300 читателей. Мероприятия библиотеки в 2023 году посетили свыше 129 000 человек.
Александр Моор оставил первую запись в электронной книге почетных посетителей библиотеки. «Новых открытий!» — пожелал юным читателям глава региона.
Напомним, по нацпроекту «Культура» уже несколько лет в Тюменской области идет работа по модернизации библиотек по модульному типу. Ранее в регионе свой облик поменяли восемь библиотек, в этом к ним добавились еще пять две в Тюмени и по одной в Тобольске, Казанском и Тюменском районах. На эти цели по итогам конкурсного отбора Министерства культуры РФ было получено федеральное финансирование на общую сумму 35 млн рублей.