nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 12:23

Published 12 февраля, 12:23

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В Тюменской области за пять лет по нацпроекту открылись 13 библиотек нового формата

В Тюменской области за пять лет по нацпроекту открылись 13 библиотек нового формата

12 февраля 2024, 12:23
Фото: 1MI
За пять лет по нацпроекту «Культура» в Тюменской области создано 13 библиотек нового поколения. И работа в данном направлении будет продолжена. Об этом заявил глава региона на открытии после капремонта детской библиотеки им. К. Я. Лагунова в Тюмени.

Капремонт был проведен за счет средств областного бюджета. Кроме того, библиотеку оснастили современным оборудованием, которое позволяет широко использовать передовые информационные технологии. У читателей теперь есть доступ к Национальной электронной детской библиотеке, в зале можно читать 4D-книги и оттачивать творческие навыки на графических планшетах. Также дети могут заниматься на мастер-классах и записывать подкасты в студии.

Фото: сайт правительства Тюменской области
«Символично, что обновленное библиотечное пространство открылось в год, когда мы отмечаем 100-летие нашего земляка, писателя Константина Лагунова, и в Год семьи. Ведь здесь вместе с детьми могут интересно и с пользой проводить время и их родители», — подчеркнул Александр Моор.

В фонде библиотеки, по данным на начало 2024 года, 153 444 экземпляра книг, что на 2 340 экземпляров больше, чем было в 2022 году. Зарегистрированы более 1 300 читателей. Мероприятия библиотеки в 2023 году посетили свыше 129 000 человек.

Александр Моор оставил первую запись в электронной книге почетных посетителей библиотеки. «Новых открытий!» — пожелал юным читателям глава региона.

Напомним, по нацпроекту «Культура» уже несколько лет в Тюменской области идет работа по модернизации библиотек по модульному типу. Ранее в регионе свой облик поменяли восемь библиотек, в этом к ним добавились еще пять две в Тюмени и по одной в Тобольске, Казанском и Тюменском районах. На эти цели по итогам конкурсного отбора Министерства культуры РФ было получено федеральное финансирование на общую сумму 35 млн рублей.

В тюменском селе построят дом-музей Григория Распутина
Узнать подробнее
Читайте также:
Проект Ишимской библиотеки признан лучшей практикой исторического просвещенияВ посёлке Тюменской области открылась библиотека с краеведческим уклономВ Тюмени открылась новая модельная библиотека «Олимп»
На месте «Космоса» в Тюмени построят школу и досуговый центр
Узнать подробнее
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
1 марта, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
1 марта, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
1 марта, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45