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В посёлке Тюменской области открылась библиотека с краеведческим уклоном

В посёлке Тюменской области открылась библиотека с краеведческим уклоном

31 августа 2023, 12:37
Фото: 1MI
Накануне свои двери в Богандинском открыла модельная сельская библиотека №1 новой модели, которая точно станет местом притяжения для молодёжи. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе правительства Тюменской области.

Модернизация библиотеки по модельному стандарту выполнена в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

«Богандинский — промышленный центр с большим потенциалом. Сегодня он является местом притяжения для людей из других территорий. Теперь у жителей посёлка появилось современное многофункциональное пространство, где созданы все условия для интеллектуального досуга семей и творческого развития», — отметила на открытии директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Чуть более 8 млн рублей потрачено на ремонт и оснащение оборудованием, 5 млн рублей — средства федерального бюджета.

В рамках модернизации осуществлен ремонт внутренних инженерных систем, проведены общестроительные работы, установлены системы связи и охранно-пожарной сигнализации, проведено благоустройство территории. Объект оснащён современным оборудованием, это и мебель, и интерактивное игровое, различное звуковое и световое оборудование.

Приоритетной деятельностью Богандинской библиотеки №1 будет краеведение. Теперь для реализации планов здесь есть всё необходимое. Многофункциональное пространство библиотеки включает в себя пять зон — периодических изданий и абонемента, читальную, с открытым фондохранением, и игровую, выставочную и зону для групповой и индивидуальной работы.

В библиотеке планируют проводить беседы и встречи с представителями различных профессий, семинары и практикумы по информационной грамотности, просветительские мероприятия по краеведению, краеведческие конференции.

Книжный фонд библиотеки — без малого 23 тыс. экземпляров. В библиотеке функционируют два клуба по интересам для взрослого населения и для детей в возрасте до 14 лет.

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