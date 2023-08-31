В посёлке Тюменской области открылась библиотека с краеведческим уклоном

Приоритетной деятельностью Богандинской библиотеки №1 будет краеведение. Теперь для реализации планов здесь есть всё необходимое. Многофункциональное пространство библиотеки включает в себя пять зон — периодических изданий и абонемента, читальную, с открытым фондохранением, и игровую, выставочную и зону для групповой и индивидуальной работы.