В посёлке Тюменской области открылась библиотека с краеведческим уклоном

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Модернизация библиотеки по модельному стандарту выполнена в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
«Богандинский — промышленный центр с большим потенциалом. Сегодня он является местом притяжения для людей из других территорий. Теперь у жителей посёлка появилось современное многофункциональное пространство, где созданы все условия для интеллектуального досуга семей и творческого развития», — отметила на открытии директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
Чуть более 8 млн рублей потрачено на ремонт и оснащение оборудованием, 5 млн рублей — средства федерального бюджета.
В рамках модернизации осуществлен ремонт внутренних инженерных систем, проведены общестроительные работы, установлены системы связи и охранно-пожарной сигнализации, проведено благоустройство территории. Объект оснащён современным оборудованием, это и мебель, и интерактивное игровое, различное звуковое и световое оборудование.
Приоритетной деятельностью Богандинской библиотеки №1 будет краеведение. Теперь для реализации планов здесь есть всё необходимое. Многофункциональное пространство библиотеки включает в себя пять зон — периодических изданий и абонемента, читальную, с открытым фондохранением, и игровую, выставочную и зону для групповой и индивидуальной работы.
В библиотеке планируют проводить беседы и встречи с представителями различных профессий, семинары и практикумы по информационной грамотности, просветительские мероприятия по краеведению, краеведческие конференции.
Книжный фонд библиотеки — без малого 23 тыс. экземпляров. В библиотеке функционируют два клуба по интересам для взрослого населения и для детей в возрасте до 14 лет.