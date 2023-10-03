В Тюмени открылась новая модельная библиотека «Олимп»

С открытием библиотеки коллектив и гостей поздравила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер: «Открытие библиотеки „Олимп“ — это новая страница в жизни филиала Центральной городской библиотечной системы и еще одна возможность улучшить качество жизни тюменцев, чтобы они могли обрести новые знания и найти ответы на самые разные вопросы. Прекрасно, что в библиотеке появились залы для читателей всех возрастов, а также созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодарю каждого, кто вложил свою душу и труд в создание замечательного пространства. Уверена, теперь каждая встреча с книгой станет незабываемой для ваших читателей».