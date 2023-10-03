В Тюмени открылась новая модельная библиотека «Олимп»

Posted 3 октября, 12:23
Published 3 октября, 12:23
Modified Сегодня, 01:41
Updated Сегодня, 01:41
Название учреждение получило по месту прописки — Олимпийская, 20а.
В основе концепции развития библиотеки — идея коммуникационной площадки для интеллектуального развития, культурного досуга и раскрытия творческого потенциала жителей Восточного административного округа. К примеру, среди читателей библиотеки — ученики школ № 27, № 42 и Физико-математической школы.
Для комфорта всех посетителей библиотечное пространство поделено на функциональные зоны: холл, зал «Мастер-класс», зал для занятий по робототехнике и компьютерной грамотности «Монитор», зал «Я расту» (для детей от 0 до 5 лет), «Открытие» (от 6 до 11 лет), «Точка роста» (от 12 до 15 лет), зал для взрослых читателей «Шаг вперед» (16+). Будут функционировать клубные формирования: творческая изостудия «Разноцветный мир», студия «Пять песочниц», кружок «АБВГДейка», шахматный клуб «Гроссмейстер», «Английский для школьников», «Робототехника», клуб компьютерной анимации «Всё просто!».
С открытием библиотеки коллектив и гостей поздравила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер: «Открытие библиотеки „Олимп“ — это новая страница в жизни филиала Центральной городской библиотечной системы и еще одна возможность улучшить качество жизни тюменцев, чтобы они могли обрести новые знания и найти ответы на самые разные вопросы. Прекрасно, что в библиотеке появились залы для читателей всех возрастов, а также созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодарю каждого, кто вложил свою душу и труд в создание замечательного пространства. Уверена, теперь каждая встреча с книгой станет незабываемой для ваших читателей».
Директор департамента отметила, что инновации плотно вошли в деятельность библиотек. Благодаря цифровому оборудованию библиотечное пространство становится более эргономичным и адаптированным к потребностям пользователей с разными интересами. Библиотека «Олимп» — отличный тому пример. Здесь появились интерактивные развивающие панели и экраны, световые столы для рисования песком, мультстанок и другое оборудование. Это дает возможности для проведения развивающих занятий, мастер-классов, вебинаров, онлайн-конференций и т. д.
Всего в 2023 году в Тюменской области открыты пять модельных библиотек: две в Тюмени и по одной в Тобольске, Казанском и Тюменском районах. На эти цели по итогам конкурсного отбора Министерства культуры РФ было получено федеральное финансирование на общую сумму 35 млн рублей. В модельных библиотеках появились новые пространства, концептуальные площадки с применением цифровых технологий. Это дает возможность библиотекам привлекать новую аудиторию, развиваться как центрам креативных индустрий, коворкингам для делового общения и прикладного творчества.