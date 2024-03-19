Новую школу откроют в 2026 году в центре Тюмени

Работы по подготовке к строительству новой коррекционной школы по улице Красных Зорь начались в Тюмени в 2023 года — учебное заведение не работает с 2022 года. Летом был проведен демонтаж здания — старое здание снесли буквально за два дня. На эти цели из бюджета потратили 50 миллионов рублей.