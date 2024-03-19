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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:43

В центре Тюмени новую коррекционную школу откроют в 2026 году

Новую школу откроют в 2026 году в центре Тюмени

19 марта 2024, 08:18
Фото: ГУС ТО

В центре Тюмени новую коррекционную школу откроют в 2026 году

Речь идет об учебном заведении по улице Красных Зорь. В настоящее время подрядная организация, ООО «Стройимпульс», завершает работы по подготовке котлована.

Завершена выемка грунта, ведется подготовка технических проездов. В ближайшее время на объект будут завезены песок и щебень для устройства основания фундаментной плиты. Заливка фундамента начнется в апреле.

Новая школа будет рассчитана на более чем на 1100 учеников. В классах будут заниматься до 12 учеников с ограниченными возможностями. Для ребят организуют мастерские, классы социально-бытовой ориентации, диагностики и реабилитации.

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Работы по подготовке к строительству новой коррекционной школы по улице Красных Зорь начались в Тюмени в 2023 года — учебное заведение не работает с 2022 года. Летом был проведен демонтаж здания — старое здание снесли буквально за два дня. На эти цели из бюджета потратили 50 миллионов рублей.

Осенью 2023 года власти объявили тендер стоимостью 1,8 миллиарда рублей по строительству нового здания школы. Аукцион выиграло ООО «Стройимпульс» — компания стала единственным участником закупки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени проведут капитальный ремонт школы №22 на улице Садовой. На ремонтные работы направят более 300 миллионов рублей. Все работы планируют завершить до 1 сентября 2025 года.

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