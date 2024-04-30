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Власти проверили ход строительства новой школы в Тюмени

Власти проверили ход строительства новой школы в Тюмени

30 апреля 2024, 10:01
Фото: 1MI
По нацпроекту «Образование» в микрорайоне Мелиораторов Тюмени возводится новая школа на 1101 учебное место. Накануне специалисты областного департамента экономики совместно с профильными органами государственной власти провели оценку темпов строительства школы.
Фото: департамент экономики ТО/телеграм

Выездная комиссия отметила, что стены здания школы полностью возведены, окна установлены. В настоящее время монтируются инженерные системы, осуществляется стяжка пола, выполняются черновые отделочные работы. Ввести в эксплуатацию объект планируется уже в текущем году.

«Цель таких выездных мероприятий — оценка фактических параметров реализации регионального проекта „Современная школа“», — отметили в депэкономики ТО.

Напомним, по результатам 2023 года Тюменская область вошла в число лучших регионов по реализации программы капремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов. Так, по нацпроекту «Образование» в прошлом году в области ввели в эксплуатацию 7 новых школ на более 4,4 тыс. мест.
Национальный проект «Образование» один из приоритетных в Тюменской области. Новые детские сады и школы в регионе востребованы, так как численность постоянного населения регулярно растет. Только за последние два года этот показатель составил 2,6%. Ранее «Наш город» рассказал про эко-школу в Упоровском районе. Это одна из 10 школ, которые построены взамен деревянных зданий по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Школа рассчитана на одновременную посадку 40 детей.

Тюменская область возглавила топ регионов по реализации нацпроектов
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