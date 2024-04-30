Власти проверили ход строительства новой школы в Тюмени

Напомним, по результатам 2023 года Тюменская область вошла в число лучших регионов по реализации программы капремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов. Так, по нацпроекту «Образование» в прошлом году в области ввели в эксплуатацию 7 новых школ на более 4,4 тыс. мест.

Национальный проект «Образование» один из приоритетных в Тюменской области. Новые детские сады и школы в регионе востребованы, так как численность постоянного населения регулярно растет. Только за последние два года этот показатель составил 2,6%. Ранее «Наш город» рассказал про эко-школу в Упоровском районе. Это одна из 10 школ, которые построены взамен деревянных зданий по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Школа рассчитана на одновременную посадку 40 детей.