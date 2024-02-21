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Posted 21 февраля, 13:03

Published 21 февраля, 13:03

Modified Сегодня, 17:37

Updated Сегодня, 17:37

ГУС Тюменской области составило топ-5 дорожных объектов, обновленных по нацпроекту

ГУС Тюменской области составило топ-5 дорожных объектов, обновленных по нацпроекту

21 февраля 2024, 13:03
Фото: 1MI
Главное управление строительства Тюменской области составило топ-5 дорожных объектов, которые были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

БКД: топ-5 объектов 2023 года.

ГУС Тюменской области составило топ-5 объектов, отремонтированных по нацпроекту в 2023 году

Главное управление строительства Тюменской области составило топ-5 дорожных объектов, которые были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В пятерку лучших попали самые заметные и значимые для региона проекты.

  • Первое место — самый протяжённый участок отремонтирован на автомобильной дороге Омутинское-Армизонское. Подрядная организация обновила 12 километров покрытия. В рамках ремонта дорожные службы устранили пучины, заменили верхние слои асфальтобетона, досыпали и укрепили обочины. Местами был вырублен кустарник, закрывающий водителям обзор. Новое асфальтобетонное покрытие уложено на площади 84 тыс. кв. метров.
  • Второе место — самый короткий участок ремонта находился в д. Тураева Тюменского района. Дорожные службы уложили асфальтовое покрытие на 4 проездах между улицами Тураевской и Аширбекова. Протяжённость одного из них — 50 метров.
  • Третье место — самым северным участком ремонта можно считать подъезд к с. Уват. Отремонтировано более 3 километров дороги от федеральной трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» до автостанции. На этом участке располагается ФОК «Иртыш» со спортивным залом, бассейном и залами для разных видов спорта.
  • Четвертое место — самый южный объект нацпроекта в 2023 году находится в Сладковском районе. На автомобильной дороге Ишим-Маслянский-Сладково отремонтировано почти 3 км покрытия, в том числе участок в районе с. Ловцово.
  • Пятое место — самым сложным по набору работ можно считать ремонт путепровода через Транссибирскую магистраль на Обходе Тюмени. В процессе демонтажа старого покрытия подрядная организация обнаружила, что плита проезжей части не монолитная, а разделена на три отдельных сегмента. Чтобы выполнить ремонт такой конструкции традиционными технологиями, потребовалось бы до полугода. Инженеры нашли решение — впервые в России применили полиуретан-металлический деформационный шов ломаной оси. Новая технология позволила открыть движение по путепроводу в полном объёме в запланированный срок — 31 августа.

Напомним, в 2023 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 140 объектах ремонта общей протяженностью 203,4 км и 2-х инженерных объектах: мосту через р. Ишим на автомобильной дороге Ишим-Синицына и путепроводе через ж/д на автомобильной дороге Обход г. Тюмени.

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