ГУС Тюменской области составило топ-5 дорожных объектов, обновленных по нацпроекту

Posted 21 февраля, 13:03
Published 21 февраля, 13:03
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
БКД: топ-5 объектов 2023 года.
ГУС Тюменской области составило топ-5 объектов, отремонтированных по нацпроекту в 2023 году
Главное управление строительства Тюменской области составило топ-5 дорожных объектов, которые были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
В пятерку лучших попали самые заметные и значимые для региона проекты.
Напомним, в 2023 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 140 объектах ремонта общей протяженностью 203,4 км и 2-х инженерных объектах: мосту через р. Ишим на автомобильной дороге Ишим-Синицына и путепроводе через ж/д на автомобильной дороге Обход г. Тюмени.