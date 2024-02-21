ГУС Тюменской области составило топ-5 дорожных объектов, обновленных по нацпроекту

Напомним, в 2023 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 140 объектах ремонта общей протяженностью 203,4 км и 2-х инженерных объектах: мосту через р. Ишим на автомобильной дороге Ишим-Синицына и путепроводе через ж/д на автомобильной дороге Обход г. Тюмени.