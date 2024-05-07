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Published Сегодня, 07:32

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В Тюмени руку токаря закрутило станком в мастерской

Руку токаря закрутило станком в мастерской в Тюмени

7 мая 2024, 07:32
Фото: 1MI

В Тюмени руку токаря закрутило станком в мастерской

Мужчина получил распоряжение на изготовление болта. В результате несчастного случая он лишился фаланг двух пальцев.

Несчастный случай с токарем ООО ПКФ «АтлантАвто» произошел 5 апреля. Утром мужчине поручили изготовить болт и в процессе шлифовки детали его руку в перчатке закрутило токарным станком, сообщили в региональной госинспекции труда.

В результате несчастного случая тюменец лишился средних фаланг двух пальцев левой руки. Причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производственных работ.

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Установлено, что со стороны руководства не было надлежащего контроля за ходом выполнения работы, токарь не проходил стажировку, а при приеме на работу не проводился медосмотр. За допущенные нарушения компанию привлекли к административной ответственности.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени работника кирпичного завода насмерть зажало транспортерной лентой. Тело мужчины обнаружил оператор при обходе цеха.

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