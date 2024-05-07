Руку токаря закрутило станком в мастерской в Тюмени

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Несчастный случай с токарем ООО ПКФ «АтлантАвто» произошел 5 апреля. Утром мужчине поручили изготовить болт и в процессе шлифовки детали его руку в перчатке закрутило токарным станком, сообщили в региональной госинспекции труда.
В результате несчастного случая тюменец лишился средних фаланг двух пальцев левой руки. Причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производственных работ.
Установлено, что со стороны руководства не было надлежащего контроля за ходом выполнения работы, токарь не проходил стажировку, а при приеме на работу не проводился медосмотр. За допущенные нарушения компанию привлекли к административной ответственности.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени работника кирпичного завода насмерть зажало транспортерной лентой. Тело мужчины обнаружил оператор при обходе цеха.