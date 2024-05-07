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В Тюменской области молодой человек угнал машину, чтобы навестить отца

Молодой человек угнал машину, чтобы навестить отца в Тюменской области

7 мая 2024, 06:52
Фото: 1MI

В Тюменской области молодой человек угнал машину, чтобы навестить отца

С угоном тюменцу помог его друг. На чужом автомобиле им удалось проехать около 75 километров.

Тобольский районный суд вынес приговор местному жителю. Молодого человека признали виновным в угоне автомобиля ВАЗ.

12 ноября 2023 года ранее судимый парень, не имеющий водительских прав, выпивал и гулял с другом. Вечером он решил навестить отца, проживающего в поселке Надцы, но автобусы уже не ходили.

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Чтобы не отказываться от идеи, молодой человек решил угнать чей-нибудь автомобиль. На парковке в 6 микрорайоне он увидел ВАЗ, дверь которого оказалась открытой. Замок зажигания был сломан, но это не помешало ему завести машину.

В компании своего друга угонщик отправился в гости к отцу, но на въезде в поселок Пенья бензин закончился. Там молодые люди бросили машину и пошли к отцу пешком. В зале суда парень признал вину. Он отправится в колонию строгого режима на три года.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске вынесли приговор пособнику мошенников. Мужчина украл у пенсионеров почти полмиллиона рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Тобольск#Тобольский район#Приговор#Криминал#Угоны машин
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