Молодой человек угнал машину, чтобы навестить отца в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Тобольский районный суд вынес приговор местному жителю. Молодого человека признали виновным в угоне автомобиля ВАЗ.
12 ноября 2023 года ранее судимый парень, не имеющий водительских прав, выпивал и гулял с другом. Вечером он решил навестить отца, проживающего в поселке Надцы, но автобусы уже не ходили.
Чтобы не отказываться от идеи, молодой человек решил угнать чей-нибудь автомобиль. На парковке в 6 микрорайоне он увидел ВАЗ, дверь которого оказалась открытой. Замок зажигания был сломан, но это не помешало ему завести машину.
В компании своего друга угонщик отправился в гости к отцу, но на въезде в поселок Пенья бензин закончился. Там молодые люди бросили машину и пошли к отцу пешком. В зале суда парень признал вину. Он отправится в колонию строгого режима на три года.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске вынесли приговор пособнику мошенников. Мужчина украл у пенсионеров почти полмиллиона рублей.