Итоги дня: рекордный рост воды в реках, проснувшиеся гадюки и дешевые яйца к Пасхе

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о ситуации с паводком в Викуловском районе. Уровень реки Ишим там превысил рекордные отметки — 1139 сантиметров. Вместе с тем, в районе шквалистый ветер, из-за которого временно не работают лодочные переправы. На территории перекрыто четыре дороги. Затопило 19 населенных пунктов, а более 1000 человек эвакуировали.