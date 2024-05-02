Итоги дня: рекордный рост воды в реках, проснувшиеся гадюки и дешевые яйца к Пасхе

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
В Тюменской области ситуация с паводком остается напряженной. Идет активный рост воды в Абатском, Упоровском, Викуловском районах.
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о ситуации с паводком в Викуловском районе. Уровень реки Ишим там превысил рекордные отметки — 1139 сантиметров. Вместе с тем, в районе шквалистый ветер, из-за которого временно не работают лодочные переправы. На территории перекрыто четыре дороги. Затопило 19 населенных пунктов, а более 1000 человек эвакуировали.
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