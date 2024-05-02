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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Итоги дня: рекордный рост воды в реках, проснувшиеся гадюки и дешевые яйца к Пасхе

Итоги дня: рекордный рост воды в реках, проснувшиеся гадюки и дешевые яйца к Пасхе

2 мая 2024, 14:21
Фото: 1MI
Дайджест событий за 2 мая в Тюменской области
Сюжет
Итоги

Самый масштабный паводок в истории

В Тюменской области ситуация с паводком остается напряженной. Идет активный рост воды в Абатском, Упоровском, Викуловском районах.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о ситуации с паводком в Викуловском районе. Уровень реки Ишим там превысил рекордные отметки — 1139 сантиметров. Вместе с тем, в районе шквалистый ветер, из-за которого временно не работают лодочные переправы. На территории перекрыто четыре дороги. Затопило 19 населенных пунктов, а более 1000 человек эвакуировали.

Синоптики рассказали, как сложится ситуация с паводком в Тюменской области в ближайшее время.

Синоптики дали прогноз по паводковой ситуации в Тюменской области
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Смерть на СВО

В зоне спецоперации погиб житель Тюменской области Денис Садовский. Об этом рассказали в администрации Уватского района.

С военным простились накануне, 1 мая. В октябре он подписал контракт с Министерством обороны и отправился на линию соприкосновения.

В зоне СВО на Украине погиб тюменец Денис Садовский
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Где купить самые дешевые яйца к Пасхе?

В Тюмени в преддверии праздника Пасхи подешевели куриный яйца. За последнюю неделю стоимость одного из главных атрибутов православного праздника снизилась почти на полтора рубля.

Где выгодно закупиться яйцами в Тюмени, читайте в нашем материале.

Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?
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Гадюки проснулись

В Тюмени заметили опасных змей — гадюк. Об этом местная жительница сообщила в социальных сетях.

С наступлением теплой погоды рептилии вышли из спячки. Сейчас они особенно агрессивны и активны. Их яд особенно опасен, подчеркивают специалисты.

В Тюмени заметили гадюк, которые особенно опасны после спячки
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Тюменца не пустили в самолет

Пассажира рейса Санкт-Петербург — Тюмень не пустили в самолет

Инцидент произошел вечером 30 апреля в аэропорту Пулково. По словам мужчины, его не пустили в самолет, несмотря на пройденную регистрацию. Об этом он рассказал в социальных сетях. Подробнее об инциденте читайте в нашем материале.

«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Тюменская область#Самолет#Потоп#Пасха#СВО#Итоги
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