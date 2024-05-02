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Published Сегодня, 10:29

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Синоптики дали прогноз по паводковой ситуации в Тюменской области

Синоптики дали прогноз по паводковой ситуации в Тюменской области

2 мая 2024, 10:29
Фото: 1MI
Синоптики спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с паводком в Тюменской области. Как отметили специалисты, на большинстве рек продолжится развитие ледовых явлений, что приведет к подъему уровня воды различной интенсивности на разных участках водных артерий.

 

Метеорологи Об-Иртышского УГМС отметили, что ожидается выход воды на пойму на реках Ишим и Тобол. Это приведет к неблагоприятным последствиям. В селе Викулово подтопит дома и приусадебные участки, так как уже сегодня, по прогнозам специалистов, там наступить половодье.

На реке Иртыш в селе Уват до поселка Горноправдинск уже начался ледоход. Случилось это на пять дней раньше срока. Рост уровня воды составил от 16 до 129 сантиметров в сутки. Река Иртыш в районе Тобольска уже отчистилась ото льда.

В настоящее время вода вышла на пойму в следующих реках: Иртыш, Ишим, Карасуль, Тобол и Конда.

Ранее «Наш город» писал, что в реках Тюменской области идет интенсивный подъем воды.

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