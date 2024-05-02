Синоптики дали прогноз по паводковой ситуации в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Метеорологи Об-Иртышского УГМС отметили, что ожидается выход воды на пойму на реках Ишим и Тобол. Это приведет к неблагоприятным последствиям. В селе Викулово подтопит дома и приусадебные участки, так как уже сегодня, по прогнозам специалистов, там наступить половодье.
На реке Иртыш в селе Уват до поселка Горноправдинск уже начался ледоход. Случилось это на пять дней раньше срока. Рост уровня воды составил от 16 до 129 сантиметров в сутки. Река Иртыш в районе Тобольска уже отчистилась ото льда.
В настоящее время вода вышла на пойму в следующих реках: Иртыш, Ишим, Карасуль, Тобол и Конда.
Ранее «Наш город» писал, что в реках Тюменской области идет интенсивный подъем воды.