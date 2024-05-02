Синоптики дали прогноз по паводковой ситуации в Тюменской области

Метеорологи Об-Иртышского УГМС отметили, что ожидается выход воды на пойму на реках Ишим и Тобол. Это приведет к неблагоприятным последствиям. В селе Викулово подтопит дома и приусадебные участки, так как уже сегодня, по прогнозам специалистов, там наступить половодье.