Тюменские власти: «В Кареглазова никакой дамбы нет!»

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Чиновники рассказали, чем на самом деле была защищена деревня Кареглазова. То, что журналисты приняли за дамбу — вовсе не дамба. Оказывается, это была насыпь.
«В деревне Кареглазова дамбы нет. Там возвели насыпь для защиты от паводка, её промыло, но течь устранена, подтоплено 4 дома с домовладениями и дорога Абатское — Викулово. На текущий момент уровень воды стабилизируется», — рассказал «Нашему городу» директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.
Жители деревни Кареглазова были в срочном порядке эвакуированы. Дорога к населенному пункту перекрыта — ее залило водой, вышедшей из берегов реки Китерня.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Абатское объявили экстренную эвакуацию. Глава района заявил об опасности затопления улиц.