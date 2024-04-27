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Чиновники рассказали, чем на самом деле защищали деревню Кареглазова

Тюменские власти: «В Кареглазова никакой дамбы нет!»

27 апреля 2024, 09:15
Фото: Алиса Вернер / nashgorod.ru

Чиновники рассказали, чем на самом деле защищали деревню Кареглазова

Вчера днем часть деревни Кареглазова Абатского района ушла под воду. Стихия одолела населенный пункт мгновенно.

Чиновники рассказали, чем на самом деле была защищена деревня Кареглазова. То, что журналисты приняли за дамбу — вовсе не дамба. Оказывается, это была насыпь.

«В деревне Кареглазова дамбы нет. Там возвели насыпь для защиты от паводка, её промыло, но течь устранена, подтоплено 4 дома с домовладениями и дорога Абатское — Викулово. На текущий момент уровень воды стабилизируется», — рассказал «Нашему городу» директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.
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Жители деревни Кареглазова были в срочном порядке эвакуированы. Дорога к населенному пункту перекрыта — ее залило водой, вышедшей из берегов реки Китерня.

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Абатское объявили экстренную эвакуацию. Глава района заявил об опасности затопления улиц.

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