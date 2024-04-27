Под удар стихии попало 20 сел и деревень: вода в Абатском районе продолжает прибывать

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор призвал водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск в районе села Абатское. В настоящее время движение там ограничено из-за проведения работ по укреплению защитной насыпи.