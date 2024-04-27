nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Уровень воды в Ишиме в Абатском достиг 11,99 метра

Под удар стихии попало 20 сел и деревень: вода в Абатском районе продолжает прибывать

27 апреля 2024, 05:56
Фото: 1MI

Уровень воды в Ишиме в Абатском достиг 11,99 метра

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское прибавил еще два сантиметра — вода поднялась до отметки 1199 сантиметров выше нуля поста. Уровень критической отметки превышен на 239 сантиметров.

Сегодня утром в селе Абатское была объявлена экстренная эвакуация жителей, чьи дома находятся в зоне паводка.

Видео: тг-канал Александр Моор
«Уровень воды в реке Ишим достиг небывалой отметки — более 11 метров. Вода продолжает прибывать. По удар стихии попали 22 населенных пункта Абатского района и районный центр. Сегодня была объявлена экстренная эвакуация в Абатском — возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — сообщил глава Абатского района Игорь Васильев.
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Глава муниципалитета призвал жителей покинуть свои дома и прибыть на пункт сбора или самостоятельно в пункт временного размещения.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор призвал водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск в районе села Абатское. В настоящее время движение там ограничено из-за проведения работ по укреплению защитной насыпи.

Читайте также:
ФАС предупредила тюменских бизнесменов о недопустимости роста цен на фоне паводкаВ майские праздники больницы и поликлиники в Тюмени будут работать по особому графикуНа федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Эвакуация#Абатский район#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Снова вода из Казахстана. Вторая волна паводка на подходе к Тюменской области
Сегодня, 06:20
График выплаты пенсий и пособий в Тюменской области в мае 2024 года
Сегодня, 01:00
«Для утех берут?» Владельцы тюменского бара пожаловались на воровство анальных пробок
Сегодня, 06:58
Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры
Вчера, 08:28
Арбитражи апреля: суд с «Вконтакте», хитрые закупки администрации и бизнес-должники
Сегодня, 07:00
"