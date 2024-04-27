Под удар стихии попало 20 сел и деревень: вода в Абатском районе продолжает прибывать

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Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 06:21
Сегодня утром в селе Абатское была объявлена экстренная эвакуация жителей, чьи дома находятся в зоне паводка.
«Уровень воды в реке Ишим достиг небывалой отметки — более 11 метров. Вода продолжает прибывать. По удар стихии попали 22 населенных пункта Абатского района и районный центр. Сегодня была объявлена экстренная эвакуация в Абатском — возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — сообщил глава Абатского района Игорь Васильев.
Глава муниципалитета призвал жителей покинуть свои дома и прибыть на пункт сбора или самостоятельно в пункт временного размещения.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор призвал водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск в районе села Абатское. В настоящее время движение там ограничено из-за проведения работ по укреплению защитной насыпи.