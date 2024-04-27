Убийцу из Кургана спустя 17 лет нашли в Тюменской области

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СУ СК России по Курганской области завершило расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Тюменской области. Он обвиняется в убийстве с похищением.
В ночь с 14 на 15 июня 2007 года на дороге между селами Целинное и Кислянка было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Тогда отрабатывалась версия о ДТП, но восстановить картину произошедшего и вычислить убийцу не удалось.
В этом году группа по раскрытию преступлений прошлых лет возобновила расследование. При проведении экспертиз ДНК выяснилось, что мужчина погиб не в результате ДТП, а к его смерти причастен человек, который в 2007 году проходил как свидетель.
25 марта подозреваемый был задержан в Тюменской области, где проживал последнее время. При этом, после допроса в 2007 году, мужчина уехал за границу и некоторое время скрывался на территории соседней страны. Сейчас тюменец заключен под стражу.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени мужчина убил своего знакомого. Он расправился с ним на лестничной площадке дома на Олимпийской.