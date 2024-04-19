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Тюменец убил своего друга в подъезде многоэтажки на Олимпийской

Тюменец убил своего друга в подъезде многоэтажки на Олимпийской

19 апреля 2024, 11:48
Фото: 1MI
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшего его смерть. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Следователи выяснили, что 1 апреля текущего года 32-летний обвиняемый находился в квартире жилого дома на Олимпийской вместе с потерпевшим. Они выпивали алкоголь. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт — тогда обвиняемый вышел с 43-летним потерпевшим на лестничную площадку и забил его там руками и ногами. Тюменец был госпитализирован, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Обвиняемый был ранее судим. Он находится в СИЗО. Вскоре ему вынесут приговор.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы не могут расплатиться за бензин.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюмень#Убийство#Криминал
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