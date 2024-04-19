Тюменец убил своего друга в подъезде многоэтажки на Олимпийской

Следователи выяснили, что 1 апреля текущего года 32-летний обвиняемый находился в квартире жилого дома на Олимпийской вместе с потерпевшим. Они выпивали алкоголь. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт — тогда обвиняемый вышел с 43-летним потерпевшим на лестничную площадку и забил его там руками и ногами. Тюменец был госпитализирован, но врачи не смогли спасти ему жизнь.