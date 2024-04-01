Собиравший оружие в центре Тюмени украинец может получить 4 года тюрьмы

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Собиравший оружие и боеприпасы в центре Тюмени уроженец Украины может получить 4 года тюрьмы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Темы Тюмени». Задержали подозреваемого в конце марта, суд отпустил его под подписку о невыезде.
Напомним, что задержали оружейного дельца в самом центре Тюмени — им оказался 57 летний уроженец западной Украины. Как выяснилось в ходе следствия, нелегальным бизнесом он занимался с 2010 года, а также имел покровителей из силовых структур.
По информации из СМИ, не заключили под стражу дельца из-за «крыши» в силовых структурах. Сообщается, что в этих ведомствах у задержанного имеется большой список покупателей. Сейчас эта информация проверяется.