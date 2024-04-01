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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 12:26

Собиравший оружие в Тюмени украинец может отправиться в тюрьму на 4 года

Собиравший оружие в центре Тюмени украинец может получить 4 года тюрьмы

1 апреля 2024, 11:11
Фото: 1MI

Собиравший оружие в Тюмени украинец может отправиться в тюрьму на 4 года

Занимался нелегальным делом он с 2010 года.
Сюжет
Оружие

Собиравший оружие и боеприпасы в центре Тюмени уроженец Украины может получить 4 года тюрьмы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Темы Тюмени». Задержали подозреваемого в конце марта, суд отпустил его под подписку о невыезде.

Напомним, что задержали оружейного дельца в самом центре Тюмени — им оказался 57 летний уроженец западной Украины. Как выяснилось в ходе следствия, нелегальным бизнесом он занимался с 2010 года, а также имел покровителей из силовых структур.

По информации из СМИ, не заключили под стражу дельца из-за «крыши» в силовых структурах. Сообщается, что в этих ведомствах у задержанного имеется большой список покупателей. Сейчас эта информация проверяется.

#Тюмень#Тюменская область#Оружие#Полиция#Задержание#Огнестрельное оружие#Криминал#Александр Смирнов
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