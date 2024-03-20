В Тюменской области резко увеличилось число изнасилований

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Как стало известно, рост преступности по особо тяжким преступлениям увеличился на 13,1%. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, выросли на 16,9%, количество изнасилований возросло на 20%. Помимо всего прочего, резко увеличилось количество взяточников и мошенников.
На протяжении года в розыске находилась почти тысяча подозреваемых лиц. Правоохранителям удалось отыскать только половину.
Ранее «Наш город» сообщал о задержании в Кургане убийцы и насильника 19-летней девушки. Виновника и уроженца Тюменской области удалось отыскать спустя 25 лет после трагедии.