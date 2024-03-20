В Тюменской области резко увеличилось число изнасилований

Как стало известно, рост преступности по особо тяжким преступлениям увеличился на 13,1%. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, выросли на 16,9%, количество изнасилований возросло на 20%. Помимо всего прочего, резко увеличилось количество взяточников и мошенников.