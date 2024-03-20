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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Тюменской области резко увеличилось число изнасилований

В Тюменской области резко увеличилось число изнасилований

20 марта 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области резко увеличилось число изнасилований. Информацию об этом предоставили в отчете деятельности региональной полиции по итогам 2023 года.

Как стало известно, рост преступности по особо тяжким преступлениям увеличился на 13,1%. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, выросли на 16,9%, количество изнасилований возросло на 20%. Помимо всего прочего, резко увеличилось количество взяточников и мошенников.

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На протяжении года в розыске находилась почти тысяча подозреваемых лиц. Правоохранителям удалось отыскать только половину.

Ранее «Наш город» сообщал о задержании в Кургане убийцы и насильника 19-летней девушки. Виновника и уроженца Тюменской области удалось отыскать спустя 25 лет после трагедии.

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