Тюменец получил срок за изнасилование и убийство девушки 25-летней давности

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Тогда ещё 19-летний обвиняемый пригласил девушку-одногодку на встречу на территорию детского сада. Находясь на веранде, парень изнасиловал потерпевшую, а затем задушил. Тело утром нашли работники детсада. После случившегося преступник уехал из города.
Многочисленные экспертизы смогли установить предполагаемого убийцу. Мужчину задержали в сентябре 2023 года в Якутии. В регион он прибыл на заработки.
После предъявленных доказательств мужчина во всём признался.
Обвиняемому вынесено наказание в виде 12 лет и 1 месяца колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как 20-летняя тюменка заявила об изнасиловании двумя мужчинами. Позже девушка отозвала свое заявление, сообщив, что обвиняемые не совершали указанного ей противодеяния.