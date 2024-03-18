Тюменец получил срок за изнасилование и убийство девушки 25-летней давности

Тогда ещё 19-летний обвиняемый пригласил девушку-одногодку на встречу на территорию детского сада. Находясь на веранде, парень изнасиловал потерпевшую, а затем задушил. Тело утром нашли работники детсада. После случившегося преступник уехал из города.