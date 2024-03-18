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Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Тюменец получил срок за изнасилование и убийство девушки 25-летней давности

Тюменец получил срок за изнасилование и убийство девушки 25-летней давности

18 марта 2024, 14:38
Фото: пресс-служба СК
В Кургане осудили 43-летнего тюменца за убийство и изнасилование девушки. Происшествие случилось в 1999 году.

Тогда ещё 19-летний обвиняемый пригласил девушку-одногодку на встречу на территорию детского сада. Находясь на веранде, парень изнасиловал потерпевшую, а затем задушил. Тело утром нашли работники детсада. После случившегося преступник уехал из города.

Многочисленные экспертизы смогли установить предполагаемого убийцу. Мужчину задержали в сентябре 2023 года в Якутии. В регион он прибыл на заработки.

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После предъявленных доказательств мужчина во всём признался.

Обвиняемому вынесено наказание в виде 12 лет и 1 месяца колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как 20-летняя тюменка заявила об изнасиловании двумя мужчинами. Позже девушка отозвала свое заявление, сообщив, что обвиняемые не совершали указанного ей противодеяния.

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