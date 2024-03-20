Мошенник из поселка Тюменской области украл с банковских карт более миллиона рублей

В РУ ФСБ России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что специалисты ведомства установили и пресекли неправомерный доступ к компьютерной информации. Злоумышленник взламывал Интернет-ресурсы, получая сведения о логино-паролевых парах от электронных платежных инструментов, после чего присваивал деньги себе. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей.