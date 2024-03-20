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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Мошенник из Тюменской области украл с банковских карт более миллиона рублей.

Мошенник из поселка Тюменской области украл с банковских карт более миллиона рублей

20 марта 2024, 09:30
Фото: 1MI
Мошенник из Тюменской области украл с банковских карт более миллиона рублей.

Мошенник из Тюменской области украл с банковских карт более миллиона рублей

Следственный отдел МО МВД России «Голышмановский» возбудил дело на жителя региона, который взламывал аккаунты пользователей российских и зарубежных сайтов, получая доступ к банковским картам. Ущерб, нанесенный мошенником, оценивается более чем в миллион рублей.

В РУ ФСБ России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что специалисты ведомства установили и пресекли неправомерный доступ к компьютерной информации. Злоумышленник взламывал Интернет-ресурсы, получая сведения о логино-паролевых парах от электронных платежных инструментов, после чего присваивал деньги себе. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей.

«Денежные средства, полученные преступным путем, выводил через электронный кошелек на банковскую карту и тратил по своему усмотрению», — пояснили в РУ ФСБ по Тюменской области.

По данному факту отдел полиции «Голышмановский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб.

Теперь хакеры грозит 4 года тюрьмы. Однако специалисты ФСБ продолжают устанавливать причастность преступника к другими эпизодам противоправной деятельности.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что пожилая тюменка взяла в кредит более двух миллионов рублей, часть суммы успела перевести на счета мошенников. В своих бедах женщина обвинила сотрудников банка.

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