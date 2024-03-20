Мошенник из поселка Тюменской области украл с банковских карт более миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В РУ ФСБ России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что специалисты ведомства установили и пресекли неправомерный доступ к компьютерной информации. Злоумышленник взламывал Интернет-ресурсы, получая сведения о логино-паролевых парах от электронных платежных инструментов, после чего присваивал деньги себе. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей.
«Денежные средства, полученные преступным путем, выводил через электронный кошелек на банковскую карту и тратил по своему усмотрению», — пояснили в РУ ФСБ по Тюменской области.
По данному факту отдел полиции «Голышмановский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб.
Теперь хакеры грозит 4 года тюрьмы. Однако специалисты ФСБ продолжают устанавливать причастность преступника к другими эпизодам противоправной деятельности.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что пожилая тюменка взяла в кредит более двух миллионов рублей, часть суммы успела перевести на счета мошенников. В своих бедах женщина обвинила сотрудников банка.