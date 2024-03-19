В Тюмени соцработник украла деньги у инвалида, чтобы починить свою машину

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Одной из них и воспользовалась соцработник. Как выяснилось, деньги в размере 10 тысяч рублей ей понадобились для ремонта собственного автомобиля.
В ходе следствия обвиняемая возместила потерпевшему ущерб, а суд назначил ей наказание в виде штрафа.
Ранее стало известно, что одну из тюменских пенсионерок привязывали к кровати в тюменской больнице. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить учреждение.