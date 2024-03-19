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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Тюмени соцработник украла деньги у инвалида, чтобы починить свою машину

В Тюмени соцработник украла деньги у инвалида, чтобы починить свою машину

19 марта 2024, 10:05
Фото: 1MI
Работница «Истошинского интерната для престарелых и инвалидов» обокрала постояльца соцучреждения. В рабочем кабинете специалиста по социальной работе находился сейф, в котором люди хранили свои сберегательные книжки и банковские карты.

Одной из них и воспользовалась соцработник. Как выяснилось, деньги в размере 10 тысяч рублей ей понадобились для ремонта собственного автомобиля.

В ходе следствия обвиняемая возместила потерпевшему ущерб, а суд назначил ей наказание в виде штрафа.

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Ранее стало известно, что одну из тюменских пенсионерок привязывали к кровати в тюменской больнице. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить учреждение.

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